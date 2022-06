Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond, gaat in gesprek met bondscoach Didier Deschamps. Le Graët benadrukt dat de oud-international ondanks de slechte resultaten aan zal blijven, maar het moet wel beter in de aanloop naar het WK eind dit jaar in Qatar.

De regerend wereldkampioen won deze maand geen enkele keer in de Nations League. Van Denemarken (1-2) en Kroatië (0-1) werd verloren en er waren ook gelijke spelen tegen Oostenrijk (1-1) en opnieuw Kroatië (1-1). Frankrijk, dat vorig jaar de Nations League won, moet daardoor vrezen voor degradatie uit Divisie A.

"We hebben niet het gezicht van een wereldkampioen getoond", zegt Le Graët tegen sportkrant L'Équipe. "Nee, het was zeker niet goed." Le Graët vertelt hij in juli om tafel gaat met Deschamps, die al tien jaar bondscoach is van de Fransen.

Het contract van de 53-jarige Deschamps loopt na het WK af en volgens Le Graët is een eerder afscheid geen optie voor de bond. "We hebben het volste vertrouwen in Didier."

Didier Deschamps en zijn spelers na het 1-1-gelijkspel tegen Oostenrijk. Didier Deschamps en zijn spelers na het 1-1-gelijkspel tegen Oostenrijk. Foto: Getty Images

'Zoveel wedstrijden slaat nergens op'

Deschamps zei al eerder dat de Franse ploeg beter moet presteren, maar vond dat geen aanleiding om de noodklok te luiden. Hij zag de afgelopen interlandperiode, evenals veel andere bondscoaches, als voorbereiding op het WK en dus als gelegenheid om nieuwe spelers de kans te geven. Daardoor speelden de Fransen geen moment in hun sterkste opstelling.

Le Graët wijst ook op andere verzachtende omstandigheden. "Zoveel wedstrijden in zo'n korte tijd slaat nergens op. Dat moeten de UEFA en de FIFA in de toekomst beter plannen."

Frankrijk wacht richting het WK nog twee Nations League-wedstrijden. Op 22 september speelt de ploeg van Deschamps thuis tegen Frankrijk, gevolgd door een uitduel met Denemarken drie dagen later. Op het WK stuit de tweevoudig wereldkampioen in de groepsfase op Australië, Denemarken en Tunesië.