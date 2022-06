AZ heeft donderdag de negentienjarige Zweed Mayckel Lahdo vastgelegd. De aanvaller komt over van Hammarby IF uit zijn geboorteland en tekent een contract tot medio 2027 in Alkmaar. Fortuna Sittard verlengde het aflopende contract van Paul Gladon met twee seizoenen.

De negentienjarige Lahdo komt uit de jeugd van Hammarby IF. Na huurperiodes bij IK Frej Täby en Hammarby TFF maakte hij in september vorig jaar zijn debuut voor Hammarby IF. De in Stockholm geboren aanvaller speelde dit seizoen al als linksbuiten, rechtsbuiten en spits. Bij Hammarby IF kwam hij tot dertien wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.

"Mayckel is vooral een rechterspits", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Hij heeft ook wel op links gespeeld, maar speelt voornamelijk aan de rechterkant. Hij heeft veel snelheid, een goede dribbel en een goede individuele actie. Wij denken dat hij zich dusdanig vlot gaat ontwikkelen dat hij bij AZ snel zijn wedstrijden kan gaan spelen. Hij moet de concurrentie gaan opvoeren op die positie en daar loopt hij niet voor weg."

Lahdo tekende vrijdag zijn contract. "AZ is een mooie club", zegt hij. "Ik houd van Nederland en het voetbal dat hier wordt gespeeld. Ik wil dit seizoen zoveel wedstrijden als mogelijk spelen en veel leren."

De Zweed is na Mees de Wit de tweede aanwinst, en als het aan Huiberts ligt komen daar nog meer spelers bij. "We zijn zeker nog niet klaar. We gaan ons gericht versterken en daar zijn we nog volop mee bezig."

Gladon blijft twee jaar langer bij Fortuna

Eerder op de dag legde Fortuna Sittard Gladon langer vast. De dertigjarige Hoofddorper, die in het bezit was van een aflopend contract, is nu tot medio 2024 aan de Limburgse club verbonden. Gladon sloot in februari van dit jaar transfervrij aan bij Fortuna.

"Ik ben blij dat ik hier een half jaar later opnieuw sta, want wij hebben het enorm naar onze zin in Limburg. Ik ben meteen goed opgevangen en het voelt enorm familiair, ik voel me ook enorm gewaardeerd door de fans. Daar blijf ik ook de komende jaren graag deel van uitmaken", aldus de aanvaller.

Gladon, die eerder in Nederland speelde voor FC Emmen, Sparta, FC Dordrecht, Heracles Almelo, FC Groningen en Willem II, kwam in elf wedstrijden tot drie goals en twee assists. Daarmee had hij een belangrijke aandeel in de handhaving van Fortuna Sittard in de Eredivisie.

De contractverlenging van Gladon heeft mogelijk ook gevolgen voor de komst van Burak Yilmaz. Volgens VI probeerde eigenaar Isitan Gün om Yilmaz, die net als Gladon in de aanval speelt, naar Fortuna te halen.