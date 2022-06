Lieke Martens is trots op haar transfer naar Paris Saint-Germain en denkt dat ze de komende seizoen grote prijzen kan winnen met de ambitieuze Franse club. De 29-jarige Oranje-international, die transfervrij overkomt van FC Barcelona, tekende vrijdag voor drie jaar in Parijs.

"Ik ben zo blij met dit nieuwe avontuur", zei Martens donderdag bij haar presentatie bij PSG. "Ik heb deze club altijd gevolgd. Toen ik met Barcelona tegen PSG speelde, merkte ik hoe goed dit team is. We kunnen iets moois bereiken in Parijs."

Martens kiest met PSG voor de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Franse competitie, die al jaren gedomineerd wordt door Olympique Lyon. Die club greep sinds 2007 alleen in 2021 naast de landstitel. PSG pakte dat jaar voor het eerst de landstitel.

Net als bij de mannen wil PSG de komende jaren doorstoten naar de internationale top van het vrouwenvoetbal en daar hoopt Martens een grote rol in te spelen. "Soms hebben dingen tijd nodig, maar PSG heeft nu al een fantastisch team. Een team dat veel prijzen kan gaan winnen. Het vrouwenvoetbal wordt bij PSG naar steeds grotere hoge gebracht."

Lieke Martens bij haar presentatie donderdag bij PSG. Lieke Martens bij haar presentatie donderdag bij PSG. Foto: PSG

'Op en buiten het veld van waarde'

PSG is de achtste club in de carrière van Martens, die in 2009 begon bij Heerenveen. Ze speelde ook in België, Zweden en de afgelopen vijf jaar in Spanje. Met Barcelona werd ze drie keer kampioen en in 2021 won ze de Champions League.

De Champions League is op termijn ook het grote doel van PSG en Martens kan daar als gelouterde speler belangrijk in zijn. "Ik heb veel ervaring en ben een aanvallende en creatieve speler die van waarde wil zijn voor de ploeg. Op en buiten het veld."

Door het afronden van de transfer naar PSG is er voor Martens duidelijkheid vóór de start van het EK met de Oranjevrouwen. De 133-voudig international is al begonnen aan de voorbereiding op het toernooi in Engeland, dat voor Nederland op 9 juli begint met een groepswedstrijd tegen Zweden.