Lieke Martens speelt de komende drie seizoen voor Paris Saint-Germain. De 29-jarige Oranje-international, die donderdag bekendmaakte dat ze FC Barcelona verlaat, tekende vrijdag een contract tot medio 2025 bij de Franse topclub.

"Welkom bij onze club", schrijft Paris Saint-Germain bij de bekendmaking van het nieuws op de website van de vrouwenafdeling van de club uit Parijs.

De keuze van Martens voor PSG is geen verrassing. Wereldvoetbalster van het Jaar 2017 werd al langer gelinkt aan PSG, zeker nadat de afgelopen weken geruchten kwamen dat ze Barcelona na vijf jaar ging verlaten. Haar contract bij Barcelona liep deze zomer af.

Bij het aankondigen van haar afscheid donderdag bij Barcelona hield Martens zich nog op de vlakte over haar nieuwe club. "Het is tijd voor een ander avontuur en ik wil de club, coaches, fans en natuurlijk al mijn teamgenoten bedanken voor hun steun. Zo heb ik de speler kunnen worden die ik nu ben", aldus Martens donderdag.

Lieke Martens won in 2021 de Champions League met FC Barcelona. Lieke Martens won in 2021 de Champions League met FC Barcelona. Foto: Getty Images

PSG wordt achtste club van Martens

Martens kiest met PSG voor een ambitieuze club, die in 2021 kampioen werd van Frankrijk. De ploeg uit de hoofdstad wist dat jaar na vijftien jaar de hegemonie van Olympique Lyon te doorbreken, maar afgelopen seizoen ging de titel toch weer naar Lyon.

PSG wordt de achtste club in de carrière van Martens, die begon bij sc Heerenveen. Ze speelde vervolgens voor VVV-Venlo, het Belgische Standard Luik, het Duitse Duisburg, de Zweedse clubs Kopparbergs/Göteborg en FC Rosengard en Barcelona. In Spanje werd ze de afgelopen drie seizoenen kampioen en absoluut hoogtepunt was de eindzege in de Champions League in 2021.

In de finale tegen Chelsea (4-0) was Martens uitblinker. Dit jaar verloor Barcelona in de Champions League-finale met 1-3 van Lyon.

Door het afronden van de transfer naar PSG is er voor Martens duidelijkheid voor de start van het EK met de Oranjevrouwen. De 133-voudig international is al begonnen aan de voorbereiding op het toernooi in Engeland, dat voor Nederland op 9 juli begint met een groepswedstrijd tegen Zweden.