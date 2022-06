Liam van Gelderen verruilt Ajax voor FC Groningen. De 21-jarige rechtsback, die twee Eredivisie-wedstrijden voor de Amsterdammers speelde, tekende vrijdag voor vier seizoenen in de Euroborg.

Van Gelderen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 56 wedstrijden wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Hij kwam de afgelopen seizoenen niet voor in de plannen van trainer Erik ten Hag, maar mocht door blessures van Noussair Mazraoui en Devyne Rensch in april wel invallen in de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen. In de laatste competitiewedstrijd, uit tegen Vitesse, kreeg Van Gelderen nogmaals speeltijd van Ten Hag.

Het contract van de voormalige jeugdinternational liep nog een jaar door in de Johan Cruijff ArenA. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die FC Groningen betaald heeft.

Van Gelderen was na jaren als basiskracht bij Jong Ajax toe aan de stap naar de Eredivisie. "Hier kan ik minuten maken op het hoogste niveau", zei hij donderdag bij zijn presentatie. "Het gevoel bij FC Groningen was meteen goed."

'Een heel compleet profiel voor deze positie'

Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen is uiteraard blij met de komst van Van Gelderen. "Er was behoorlijk wat concurrentie en belangstelling voor Liam. Wij volgen hem al langere tijd", vertelt hij.

"Wij hebben Liam aangetrokken voor de rechtsbackpositie. Hij is een atletische jongen die snel is, een behoorlijke lengte heeft en ook aardig kan koppen. Kortom: een heel compleet profiel voor deze positie. Daarnaast heeft Liam in het verleden bij Ajax tevens in het centrum van de verdediging gespeeld, dus hij is ook nog multifunctioneel."

Van Gelderen is de tweede speler die deze zomer Jong Ajax verruilt voor FC Groningen. Eerde tekende Nordin Musampa een contract voor drie jaar in de Euroborg.