FC Twente is vrijdag als eerste Eredivisie-club begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Door de Europese verplichtingen in augustus is de ploeg van trainer Ron Jans gedwongen om nu al te beginnen met trainen. Een foto-overzicht van de eerste balomwentelingen in Hengelo.

Ruim een maand na de laatste competitiewedstrijd druppelden de spelers het trainingscomplex in Hengelo binnen, onder wie goalgetter Ricky van Wolfswinkel (midden). Ruim een maand na de laatste competitiewedstrijd druppelden de spelers het trainingscomplex in Hengelo binnen, onder wie goalgetter Ricky van Wolfswinkel (midden). Foto: Pro Shots

Ook good old Wout Brama was van de partij. De veteraan heeft voor een jaar bijgetekend en gaat zijn veertiende seizoen bij FC Twente in. Ook good old Wout Brama was van de partij. De veteraan heeft voor een jaar bijgetekend en gaat zijn veertiende seizoen bij FC Twente in. Foto: Pro Shots

Kamohelo Mokotjo was een opvallende aanwezige in Hengelo. Hij draait op proef mee bij FC Twente en kan er de komende tijd een contract verdienen. Kamohelo Mokotjo was een opvallende aanwezige in Hengelo. Hij draait op proef mee bij FC Twente en kan er de komende tijd een contract verdienen. Foto: Pro Shots

FC Twente begint het seizoen nu al omdat de ploeg al op 4 augustus moet aantreden in de derde voorronde van de Conference League. FC Twente begint het seizoen nu al omdat de ploeg al op 4 augustus moet aantreden in de derde voorronde van de Conference League. Foto: Pro Shots

FC Twente eindigde vorig seizoen op een knappe vierde plaats en haalde daarmee voor het eerst in acht jaar Europees voetbal. FC Twente eindigde vorig seizoen op een knappe vierde plaats en haalde daarmee voor het eerst in acht jaar Europees voetbal. Foto: Pro Shots

Trainer Ron Jans heeft vanaf dit seizoen een nieuwe rechterhand: Adrie Bogers. Trainer Ron Jans heeft vanaf dit seizoen een nieuwe rechterhand: Adrie Bogers. Foto: Pro Shots