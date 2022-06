Wout Brama begint komend seizoen aan zijn veertiende seizoen in het shirt van FC Twente. De 35-jarige middenvelder heeft met de club uit Enschede een akkoord bereikt over een nieuw contract.

Brama tekent een contract voor één jaar. Het clubicoon had al meermaals aangegeven dat hij zijn contract wilde verlengen, maar een akkoord liet even op zich wachten. Technisch directeur Jan Streuer had twijfels over de fitheid van de middenvelder, die in augustus 36 jaar wordt.

Door de contractverlenging van één jaar gaat Brama zijn veertiende seizoen bij Twente in. Hij maakte in 2005 zijn profdebuut bij de club en speelde er tot en met het seizoen 2013/2014, waarna hij naar PEC Zwolle vertrok. Via FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariners keerde hij in de zomer van 2018 terug.

De middenvelder maakte alle successen van Twente mee. Hij was onderdeel van de ploeg die in 2010 kampioen werd en in die tijd ook de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal won. Afgelopen seizoen eindigde Twente op een knappe vierde plek in de Eredivisie.

FC Twente is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. FC Twente is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Foto: Pro Shots

Twente begonnen aan voorbereiding

Naast Wout Brama verwacht Twente volgend seizoen ook de beschikking te hebben over Manfred Ugalde. De spits uit Costa Rica kwam vorig Eredivisieseizoen tot 24 optredens en drie goals. Hij wordt volgens algemeen directeur Paul van der Kraan opnieuw gehuurd van Lommel SK.

Eerder deze transferperiode versterkte Twente zich met Mathias Kjölö (Jong PSV), Przemyslaw Tyton (Ajax) en Sem Steijn (ADO Den Haag). Michael Sadílek, vorig seizoen al op huurbasis actief in Enschede, werd definitief overgenomen van PSV.

FC Twente is de eerste Eredivisie-ploeg die aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen. De ploeg van trainer Ron Jans stond vrijdag voor het eerst op het trainingsveld en werkt toe naar de derde voorronde van de Conference League.