De Oranjevrouwen vertrekken volgende maand als nummer vier op de wereldranglijst naar het EK in Engeland, zo heeft de FIFA vrijdag bekendgemaakt. De ploeg van bondscoach Mark Parsons won ten koste van Duitsland een plek in de rangschikking van de wereldvoetbalbond.

Nederland heeft de gewonnen plek te danken aan de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (12-0, 8 april) en het gewonnen oefenduel met Zuid-Afrika (5-1, 12 april). Duitsland verloor op zijn beurt van Servië in de WK-kwalificatiereeks.

De top drie van de FIFA-ranglijst blijft onveranderd, wat betekent dat de Verenigde Staten de lijst nog altijd aanvoeren. Dat doet de VS al sinds juni 2017. Zweden en Frankrijk bezetten respectievelijk de tweede en derde plaats.

Zweden is een van de tegenstanders van de Oranjevrouwen op het EK, dat volgende maand van start gaat in Engeland. Nederland opent op 9 juli de groepsfase tegen de enkelvoudig Europees kampioen. De ploeg van Parsons is titelverdediger in Engeland.

De overige twee EK-opponenten van Nederland staan veel lager op de wereldranglijst. Zwitserland bezet de twintigste plaats, terwijl Portugal op de dertigste plek is terug te vinden. Portugal is in de plaats gekomen van Rusland, dat vanwege de inval in Oekraïne is uitgesloten van deelname.

De Oranjevrouwen zijn vorige week donderdag begonnen met de voorbereiding op het EK. Nederland speelt nog drie wedstrijden in de aanloop naar het EK: een oefeninterland tegen het Engeland van oud-bondscoach Sarina Wiegman (24 juni), een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus (28 juni) en een uitzwaaiwedstrijd tegen Finland (2 juli).