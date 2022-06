Sarina Wiegman is de Engelse vrouwenploeg dankbaar voor de steunbetuigingen na het overlijden van haar zus. De speelsters droegen donderdagavond bij het oefenduel met België rouwbanden als eerbetoon aan het familielid van de bondscoach.

"Ze hebben me zo fantastisch gesteund", reageerde Wiegman na de 3-0-oefenzege in Wolverhampton. "De aanvoerders kwamen naar me toe en vroegen of ze met rouwbanden mochten spelen om mij een hart onder de riem te steken."

"Ze zijn zulke geweldige mensen en het laat zien hoe hecht we zijn in dit team, inclusief de complete staf. Het was een geweldig gebaar en ik weet zeker dat mijn zus trots zou zijn geweest", aldus Wiegman, die vorig jaar het bondscoachschap bij Oranje verruilde voor de Engelse ploeg.

Om bij het afscheid van haar zus te zijn, ontbrak de 52-jarige Wiegman tijdelijk bij het trainingskamp van de ploeg in St. James' Park. Engeland bereidt zich momenteel voor op het EK in eigen land, waarin de ploeg van Wiegman Oostenrijk, Noorwegen en Noord-Ierland in de groepsfase treft.

Wiegman maakte met Engeland tegen België een sterke indruk. Chloe Kelly, Rachel Daly en de Belgische keeper Nicky Evrard (eigen doelpunt) maakten de treffers, maar de score had met het oog op de grote hoeveelheid kansen hoger kunnen uitvallen.

Volgende week (24 juni) speelt Engeland in Leeds nog een oefenwedstrijd tegen Nederland, waarmee Wiegman in 2017 het EK in eigen land won en twee jaar later de WK-finale in Frankrijk bereikte.