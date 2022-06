Het WK voetbal in 2026 wordt gespeeld in zestien steden, waarvan elf in de Verenigde Staten, drie in Mexico en twee in Canada. Dat maakte de FIFA donderdagavond (Nederlandse tijd) bekend tijdens een televisieshow vanuit New York.

De VS zal tijdens het mondiale eindtoernooi wedstrijden huisvesten in Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco en Seattle.

In Canada zal worden gevoetbald in Toronto en Vancouver en Mexico organiseert WK-wedstrijden in Guadalajara, Mexico-Stad en Monterrey. De drie thuislanden zijn automatisch geplaatst voor het toernooi.

"We kijken uit naar de samenwerking met de speelsteden en hopen er samen een ongekend WK van te maken. Daarnaast zou het geweldig zijn als dit de doorbraak wordt in ons streven om het voetbal echt wereldwijd bekend te maken", reageerde FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Het is een primeur dat een WK door drie landen wordt georganiseerd. Bovendien doen er over vier jaar voor het eerst 48 landen mee. In Qatar zijn dat er dit jaar nog 32. De landen worden bij het toernooi in de VS, Mexico en Canada verdeeld over zestien groepen van drie landen.

In 2026 staat Oranje normaliter onder leiding van Ronald Koeman, die een contract heeft getekend tot en met het toernooi in dat jaar. Louis van Gaal zal na het WK in Qatar zijn taken aan de oud-verdediger van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord overdragen.