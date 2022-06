Lieke Martens vertrekt deze zomer bij FC Barcelona. Dat laat de 29-jarige speelster donderdag weten op Instagram. Ze speelt sinds 2017 voor de Catalaanse club en zal haar aflopende contract niet verlengen.

"Na vijf mooie jaren bij deze fantastische club in deze prachtige stad heb ik besloten afscheid te nemen. We hebben met z'n allen hard gewerkt en ik geloof dat we al onze doelen hebben bereikt", schrijft de Oranje-international.

Martens wordt al een tijdlang in verband gebracht met een overgang naar Paris Saint-Germain. Volgens Franse media is de transfer al rond, maar die berichten wil ze niet bevestigen.

Ze houdt zich dan ook op de vlakte: "Het is tijd voor een ander avontuur en ik wil de club, coaches, fans en natuurlijk al mijn teamgenoten bedanken voor hun steun. Zo heb ik de speler kunnen worden die ik nu ben."

Onlangs besloot Martens te breken met haar management. Sindsdien behartigt ze zelf haar belangen.

Lieke Martens bereidt zich met Oranje voor op het EK. Lieke Martens bereidt zich met Oranje voor op het EK. Foto: Pro Shots

Martens won Champions League met Barcelona

Bij Barcelona, dat haar in 2017 overnam van het Zweedse FC Rosengard, won Martens drie landstitels. Het grootste succes was het winnen van de Champions League in 2021.

Ook dit jaar schopte de ploeg het tot de finale, maar daarin werd met 3-1 verloren van Olympique Lyon. Martens moest in dat duel genoegen nemen met een invalbeurt, nadat ze maanden aan de kant had gestaan met een hamstringblessure.

De 133-voudig international is wel volledig fit voor het EK van komende zomer in Engeland. Voor Oranje begint het toernooi op 9 juli met een groepswedstrijd tegen Zweden.