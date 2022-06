Direct na de diagnose van een zware voetblessure stelde Daniëlle van de Donk bij de KNVB voor om haar race tegen de EK-klok te laten volgen door een camera. In een onlangs verschenen docuserie toont ze haar emoties tijdens de revalidatie, inclusief haar tranen. "Ik voelde me soms geen voetballer meer."

Van de Donk zit voor een camera in haar appartement in Frankrijk. Het is nog 103 dagen tot de start van het EK in Engeland. Dat is het grote doel van de aanvallende middenvelder, nadat ze in november vorig jaar een zeldzame voetblessure heeft opgelopen. Haar revalidatie wil nog niet vlotten. In een donkere ruimte slaakt ze een zucht en zoekt ze naar woorden. Ze ziet er aangeslagen uit.

"Ik heb het heel zwaar", zegt Van de Donk, waarna een lange stilte valt. "Zwaarder dan ik eigenlijk wil toegeven. Ik maak heel lange dagen, dat is helemaal niet erg. Maar ik merk heel erg dat ik dat met mijn voet nog niet aankan en dat ik nog niet zo ver ben als ik dacht."

Het fragment staat symbool voor het openhartige inkijkje dat Van de Donk biedt in Chasing the Euros. In de docuserie toont ze niet alleen haar behandelingen en oefeningen in de fysioruimte, maar ook haar worstelingen en verdriet. Zo is in de teaser voor de derde aflevering, die zaterdag verschijnt, te zien hoe ze in de auto huilt. "Ik vind dit niet eerlijk. Ik werk zo verdomme hard."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Van de Donk kwam zelf met het idee om een docuserie rondom haar revalidatie te maken. "Toen het gebeurde, dacht ik: deze kant van topsport wordt nooit door iemand getoond", vertelt ze donderdag langs het trainingsveld in Zeist, twintig dagen voor de start van het EK. Tijdens het interview draait een cameraman beelden van haar terugkeer bij de Oranjevrouwen, voor het einde van de serie.

"Zelf ben ik ook niet iemand die veel van zichzelf laat zien of zichzelf kwetsbaar opstelt. Maar ik dacht: het is zo bijzonder wat ik heb, het is nog nooit gebeurd. En ik wil graag aan de mensen laten zien dat je met hard werken er kan komen, als je er maar alles voor doet."

Daniëlle van de Donk bleek tegen Tsjechië een zware blessure te hebben opgelopen. Daniëlle van de Donk bleek tegen Tsjechië een zware blessure te hebben opgelopen. Foto: Pro Shots

'Het duurde een eeuw voordat ik kon rennen'

Het fatale moment op 27 november vorig jaar, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië, leidt de docuserie rond Van de Donk in. De aanvallende middenvelder geeft een pass met haar linkerbeen en hinkt vervolgens over het veld. Pas nadat haar hetzelfde is overkomen bij een afstandsschot, laat ze zich vervangen. Heel ernstig lijkt haar blessure niet te zijn.

De diagnose een paar dagen later in Lyon zet de wereld van Van de Donk op zijn kop: ze blijkt de voorste scheenbeenspier van haar rechterbeen te hebben afgescheurd, een blessure die zelden voorkomt. Artsen kunnen niet inschatten hoelang haar revalidatie gaat duren. Het is het begin van een race tegen de klok voor het EK, dat zeven maanden later op het programma staat.

De lange onzekerheid tijdens de revalidatie knaagde aan Van de Donk. "Ik ging elke dag naar de club met de vraag: hoe voelt het vandaag? Hoe ziet het eruit? Kunnen we een volgende stap zetten of niet? Elke dag had ik heel veel vraagtekens. Ik denk dat ik het redelijk goed onder controle heb gehad. Maar naar het einde, na wat tegenvallers, werd dat steeds moeilijker."

Van de Donk kreeg te maken met spierscheurtjes en een bobbel op haar pees, waardoor ze werd teruggeworpen in haar revalidatie. "Alleen kon ik nog geen week rustig aan doen, omdat er een tijdslimiet op zat." Daarnaast zag ze vanuit de fysioruimte haar ploeggenoten bij Olympique Lyon op het trainingsveld staan. "Ik kon daar niet goed naar kijken."

Na al die gemiste wedstrijden bij de Oranjevrouwen en Olympique Lyon voelde Van de Donk zich soms geen voetballer meer. "Ik zat dag en nacht in de gym, het duurde een eeuw voordat ik kon rennen. Ik had daar heel veel moeite mee. Dan heb je af en toe een downmoment."

Daniëlle van de Donk gaat donderdag voorop tijdens de training van de Oranjevrouwen. Daniëlle van de Donk gaat donderdag voorop tijdens de training van de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots

'Mensen met baan hebben ook struggles'

Heus, zegt Van de Donk, ze heeft niet bij elk moment van verdriet de camera aangezet. Maar ze deed het vaak wel, zoals die keer dat ze opnieuw een terugslag in haar kuit had en met haar familieleden belde via FaceTime.

"Ik brak meteen toen ik hen zag. Ik dacht daarna: ik moet dit vastleggen, want het is zo'n groot ding in mijn revalidatietraject. Dan zit je te snikken voor de camera. Dat ben ik van mezelf ook niet gewend, maar het moet wel."

Ja, voor Van de Donk voelde het als een moetje om haar mindere momenten te filmen. "Anders zie je alleen onze leuke trainingen, ons lachen en doen. Maar de revalidatie was niet alleen maar lachen, het was heel zwaar. Ik denk dat mensen met een gewone baan ook heel veel struggles hebben en een keer huilen in de auto. Ik vind het normaal om dat te laten zien, terwijl dat blijkbaar niet zo is."

Voor Van de Donk kwam er een happy end van haar docuserie: ze won de race tegen de klok voor het EK en maakte ruim twee weken geleden haar rentree bij Olympique Lyon. Woensdag stond de middenvelder voor het eerst op het trainingsveld bij de Oranjevrouwen, waarmee ze volgende maand de Europese titel verdedigt in Engeland.

"Ik ben trots dat ik hier nu sta. Ik heb de afleveringen wel teruggekeken, maar ik vind het heel moeilijk om naar mezelf te kijken, omdat ik de pijn steeds zelf heb gevoeld. Dan kan ik weer gaan janken en daar heb ik geen zin in. Ik wil mensen hiermee vooral inspireren."