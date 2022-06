Doelman Nick Olij speelt volgend seizoen voor Sparta. De keeper komt over van NAC Breda en heeft donderdag voor vier seizoenen getekend bij de club uit Rotterdam.

De 26-jarige Olij speelde de afgelopen drie jaar voor NAC en werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste keeper van de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik was toe aan een stap naar de Eredivisie, een kans die Sparta mij biedt", zegt Olij over zijn overstap.

"Sparta is een geweldige club, ik wilde ook graag weer met Maurice Steijn werken. Intensieve onderhandelingen volgden, maar toen we hoorden dat het rond was, heb ik toch even champagne geproost met m'n familie. Ik kan niet wachten om hier te beginnen."

Olij volgt in Rotterdam de vertrokken Maduka Okoye op. Die verruilde Sparta voor het Engelse Watford.

Sparta eindigde afgelopen seizoen als veertiende en handhaafde zich zo in de Eredivisie.