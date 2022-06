Diverse partijen uit het Nederlands voetbal hebben donderdag minister Conny Helder (Sport) per brief opgeroepen zich volgende maand tijdens een hoorzitting uit te spreken tegen de komst van een mogelijke Super League.

De KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, spelersvakbond VVCS en het Supporterscollectief Nederland willen dat Helder zich bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uitspreekt tegen de opzet van een gesloten competitie.

Ruim een jaar geleden kondigden twaalf Europese topclubs aan een Super League te willen starten, maar onder druk van bonden, overheden en supporters trokken veel van die clubs zich al snel terug.

Het HvJ-EU buigt zich op verzoek van een Spaanse rechter over de zaak die de organisatie van de Super League heeft aangespannen tegen de mondiale voetbalfederatie FIFA en de Europese bond UEFA. Op 11 en 12 juli vindt in Luxemburg een hoorzitting plaats. Volgens de KNVB gaat de Duitse overheid tijdens de hoorzitting gebruikmaken van het spreekrecht. De belangrijkste partijen in het Nederlands voetbal hebben minister Helder verzocht om dat ook te doen.

"Een uitspraak van het Hof heeft verregaande consequenties voor de organisatie van de sport in Nederland", staat in de brief. "Om de bijzondere en unieke positie van Nederland binnen het Europees sportmodel te waarborgen, vragen we u daarom om op te komen voor het Nederlands sportbelang en u uit te spreken tegen de komst van een Super League."

"We hopen dat u, samen met het Nederlands voetbal, het belang van ons sportmodel helpt borgen voor de toekomst. Om zo de positie van het verenigingsleven, betaald voetbal, spelers, supporters en topsport in Nederland te beschermen."

Super League zou concurrent worden van Champions League

Officieel zijn alleen de Spaanse clubs Real Madrid en FC Barcelona en de Italiaanse ploeg Juventus nog betrokken bij de plannen voor een lucratieve Super League. De zes Engelse clubs die wilden meedoen, trokken zich vorig jaar al snel terug vanwege grootschalige supportersprotesten.

De Super League met vaste deelnemers zou een concurrent worden van de Champions League, waarvoor clubs zich via hun nationale competitie moeten plaatsen. Het Europees Parlement sprak zich eind vorig jaar uit tegen "afscheidende competities" als de Super League.