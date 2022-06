Jan Klijnjan is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Sparta, een van zijn oude clubs, donderdag. Klijnjan kwam elf keer uit voor het Nederlands elftal.

Klijnjan maakte zijn debuut als prof bij DFC uit Dordrecht in 1963, waarna hij in 1968 overstapte naar Sparta Rotterdam. Een jaar voor die transfer had de aanvaller zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal, in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oost-Duitsland (1-0-winst). Opvallend was dat hij op dat moment nog nooit in de Eredivisie was uitgekomen.

In 1968 was Klijnjan een vaste waarde in Oranje, maar daarna raakte hij langzaam uit beeld. In 1972 kwam hij tegen Peru voor de elfde en laatste keer uit voor het Nederlands elftal. Gedurende die wedstrijd maakte hij zijn tweede en laatste treffer als international.

Klijnjan verruilde Sparta in 1973 voor Sochaux, een Franse club die hij drie jaar trouw zou blijven. Daarna verkaste de aanvaller naar FC Dordrecht, waar hij in 1979 een punt zette achter zijn loopbaan als prof.