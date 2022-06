De Spanjaard Miguel Andrés Moreno is de nieuwe bondscoach van het Nederlands zaalvoetbalteam. Hij volgt Max Tjaden op, die als technisch manager verdergaat bij de KNVB.

Andrés Moreno tekende donderdag een contract tot medio 2026. De 45-jarige Spanjaard was tussen 2013 en 2015 al assistent-coach van de zaalvoetballers van Oranje. Sinds 2016 werkte hij als assistent-coach bij de Spaanse club FC Barcelona, waarmee hij afgelopen seizoen de Champions League won.

"Het is een eer om terug te zijn bij de KNVB en vooral in deze rol", vertelt Andrés Moreno. "Ik heb echt het gevoel dat ik op het juiste moment op de juiste plek ben aangekomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren veel progressie gaan boeken binnen het Nederlandse zaalvoetbal."

Moreno krijgt Zaid El Morabiti als assistent. De 119-voudig international combineert die rol met zijn baan als hoofdtrainer van ASV Lebo, dat uitkomt in de Eredivisie.

Tjaden blij met nieuwe rol én opvolger

Onder leiding van Tjaden werden de Nederlandse zaalvoetballers begin dit jaar op het EK in eigen land uitgeschakeld in de groepsfase. Hij denkt dat hij met Moreno de juiste opvolger krijgt.

"Met Miguel hebben we echt een topcoach naar Nederland gehaald. Hij is een internationaal gelouterde zaalvoetbalcoach en heeft bij de clubs waar hij werkzaam was al heel wat prijzen gewonnen. Hij kan het team, de spelers en het Nederlandse zaalvoetbal naar een nog hoger niveau tillen."

Tjaden is ook blij met zijn functie als technisch manager zaalvoetbal, die nieuw is binnen de KNVB. "Deze functie is een mooie stap voor het zaalvoetbal in Nederland."