Igor Denisov, oud-aanvoerder van het Russisch elftal, heeft zich publiekelijk fel uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. De voormalige middenvelder, die in 2019 een punt achter zijn carrière zette, beseft dat hij door zijn uitspraken in grote problemen kan komen, maar daar laat hij zich niet door weerhouden.

"Deze gebeurtenissen zijn catastrofaal. Het is afschuwelijk. Ik weet niet of ik hiervoor de gevangenis in zal gaan of vermoord zal worden, maar ik zeg het zoals het is", vertelt Denisov in een interview op het YouTube-kanaal van de Armeens-Russische sportjournalist Nobel Arustamyan.

Denisov, tussen 2012 en 2016 aanvoerder van Rusland, schreef een brief aan president Vladimir Poetin met het verzoek de oorlog te stoppen. "Tijdens de derde of vierde dag van de oorlog heb ik een videoboodschap opgenomen. Ik ging op mijn knieën om vrede te vragen. Ik heb de video overal aangeboden, maar helaas wilde geen enkel medium het uitzenden."

Door zijn uitspraken loopt de 54-voudig international gevaar. Het Russische parlement nam onlangs een wet aan die het strafbaar maakt om je uit spreken tegen de Russische invasie in Oekraïne. Er kunnen gevangenisstraffen tot vijftien jaar worden opgelegd aan mensen die "nepnieuws" verspreiden of een publieke actie ondernemen die het leger in diskrediet brengt.

Denisov speelde tussen 2008 en 2016 in het Russische elftal, waarvan twaalf keer als aanvoerder. In clubverband kwam hij uit voor FC Zenit, Anzhi Makhachkala, Dynamo Moskou en Lokomotiv Moskou.

Meer Russische (oud-)sporters spraken zich uit tegen de oorlog, maar zelden in zulke felle bewoordingen als Denisov. Tennisser Andrey Rublev schreef "geen oorlog" op een cameralens, kort nadat de oorlog in februari was begonnen.