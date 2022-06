Vincent Janssen maakt de overstap van Monterrey CF naar Antwerp FC. De spits tekent een contract tot medio 2026 bij de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars.

Het is niet bekend welk bedrag Antwerp FC overmaakt aan het Mexicaanse Monterrey voor de diensten van de 28-jarige Janssen. De spits wordt na Emmanuel Emegha de tweede Nederlandse speler in de selectie van 'The Great Old'.

De geboren Noord-Brabander kende zijn doorbraak bij AZ, waar hij in het seizoen 2015/2016 met 27 doelpunten topscorer werd van de Eredivisie. Voor Tottenham Hotspur was het aanleiding om 22 miljoen euro over te maken aan AZ.

In Noord-Londen veroverde hij nooit een basisplaats. Na drie teleurstellende seizoenen - met onder meer een verhuurperiode aan Fenerbahçe - maakte de spits in 2019 voor negen miljoen euro de overstap naar Monterrey.

Voor die club kwam Janssen tot 94 wedstrijden, waarin hij 24 doelpunten maakte.

Vincent Janssen maakte in 2015/16 liefst 27 Eredivisie-goals, één meer dan Luuk de Jong. Foto: Pro Shots

Van Gaal gaf Janssen een compliment

Bondscoach Louis van Gaal riep Janssen recent verrassend op voor Oranje. De spits kwam dinsdag in actie tegen Wales (3-2 winst) en kreeg nadien complimenten van Van Gaal. "Of Janssen geslaagd is voor zijn examen? Ik vind van wel. Hij heeft laten zien dat hij een aanspeelpunt is", vertelde de keuzeheer aan de NOS.

Antwerp FC eindigde vorig seizoen als vierde in de Jupiler Pro League en neemt daardoor komende maand deel aan de tweede voorronde van de Conference League.