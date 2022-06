VVV-Venlo heeft donderdag Rick Kruys aangesteld als hoofdtrainer. De oud-middenvelder wordt in Venlo herenigd met Willem Janssen, die in De Koel actief is als technisch manager.

De 37-jarige Kruys volgt bij de Keuken Kampioen Divisie-club de onlangs opgestapte Jos Luhukay op. Het is voor de zoon van oud-middenvelder en trainer Gert Kruys de tweede klus als hoofdtrainer, nadat hij afgelopen seizoen als interim-trainer bij FC Utrecht voor de groep stond als opvolger van de in maart ontslagen René Hake.

"Dit is voor mij een mooie stap naar een heel mooie club. De Koel geeft me een nostalgisch gevoel met de bekende trap en het publiek dat dicht op het veld zit. Er liggen mooie uitdagingen bij VVV en ik hoop dat we het team in de voorbereiding goed neer kunnen zetten en de supporters enthousiast kunnen maken", reageert Kruys op de website van VVV.

Kruys kwam als speler uit voor FC Utrecht, Mälmo FF, FC Volendam en Excelsior. Na zijn spelerscarrière ging hij in de jeugdopleiding van FC Utrecht aan de slag, waar hij in 2018 als assistent werd toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal.

Rick Kruys bij zijn presentatie donderdag in De Koel. Rick Kruys bij zijn presentatie donderdag in De Koel. Foto: Pro Shots

Rankovic wordt waarschijnlijk opvolger Kruys bij FC Utrecht

Met Kruys als hoofdtrainer eindigde FC Utrecht afgelopen seizoen als zevende. In de play-offs om Europees voetbal werd in de eerste ronde over twee wedstrijden verloren van Vitesse.

Na zijn kortstondige periode als hoofdtrainer zou Kruys dit seizoen weer als assistent fungeren onder Henk Fraser. Zijn opvolger wordt naar alle waarschijnlijkheid Aleksandar Rankovic, die bij Vitesse en ADO Den Haag ook al als assistent van Fraser actief was.

In Venlo wordt Kruys herenigd met Willem Janssen, die vorige maand zijn spelerscarrière afsloot bij speelde en nu als technisch manager werkt in De Koel. VVV-Venlo werd afgelopen seizoen tiende in de Keuken Kampioen Divisie.