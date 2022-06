Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de mislukte transfer van Kylian Mbappé. De Spaanse topclub greep onlangs naast de komst van de aanvaller, die verrassend alsnog voor een langer verblijf bij Paris Saint-Germain koos.

Real dacht maandenlang dat Mbappé deze zomer naar Madrid zou komen, maar de 23-jarige Fransman besloot op het laatste moment zijn aflopende contract bij PSG met drie jaar te verlengen.

"Deze Mbappé is niet de Mbappé die ik wilde hebben", zei Pérez in het tv-programma El Chiringuito. Volgens de voorzitter wilde Mbappé vorig jaar nog dolgraag naar Real Madrid komen.

"Hij zei steeds dat het zijn droom was om voor Real te spelen, maar PSG wilde hem in augustus niet verkopen. We hebben een jaar gewacht en hij bleef steeds hetzelfde zeggen. Maar op het laatste moment veranderde de situatie door politieke druk en de economische factor."

Met zijn nieuwe PSG-contract verdient Mbappé jaarlijks naar verluidt 50 miljoen euro. Daarnaast ontving hij een tekenbonus van zo'n 130 miljoen euro. Ook zou hij volledig eigenaar van zijn portretrechten zijn én zou hij betrokken worden bij belangrijke besluiten binnen de club.

Kylian Mbappé verlengde zijn contract bij Paris Saint-Germain tot medio 2025. Kylian Mbappé verlengde zijn contract bij Paris Saint-Germain tot medio 2025. Foto: Getty Images

Zelfs president Macron zou zich ermee hebben bemoeid

Naar verluidt kreeg Mbappé zelfs een telefoontje van de Franse president Emmanuel Macron, met het dringende verzoek om in Parijs te blijven voetballen. "Dat heeft veel invloed op hem gehad", aldus Pérez.

De voorzitter van Real Madrid kreeg ook mee dat de Arabische eigenaren van Paris Saint-Germain de Fransman met exorbitante geldbedragen verleidden om langer in de hoofdstad te blijven.

"PSG bood hem aan de leider van hun project te worden. Daardoor veranderde alles. Ik zie nu niet meer de Kylian Mbappé die wij wilden hebben. Hij weigert bij de nationale ploeg op een sponsorbijeenkomst te komen, dat wil ik niet hebben", aldus de 75-jarige Spanjaard.

"Bij Real Madrid is niemand groter dan de club. Dat verandert nooit. Ik dacht dat hij een droom had, maar dromen komen soms niet uit vanwege externe oorzaken."