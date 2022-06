Robert Molenaar wordt de nieuwe hoofdtrainer van NAC Breda. Hij is bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie de opvolger van Edwin de Graaf, die na een teleurstellend seizoen moest vertrekken. Clubicoon Ton Lokhoff wordt een van zijn assistenten.

Molenaar tekent een contract voor één jaar. De 53-jarige trainer had afgelopen seizoen al het beloftenteam van de Bredenaars onder zijn hoede. Ook assistenten Lokhoff en Rogier Molhoek tekenen voor één jaar.

NAC wordt voor Molenaar zijn vierde club als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Hij begon zijn trainerscarrière in 2015 bij FC Volendam en stond later nog voor de groep bij Roda JC en Almere City FC.

"Ik vind het een voorrecht om van zo een mooie club hoofdtrainer te mogen zijn en onder de nieuwe eigenaren een team te mogen leiden dat het NAC-dna draagt", zegt de oud-speler van FC Volendam, RBC Roosendaal, Leeds United en Bradford City op de clubsite.

Lokhoff, die een jaar geleden uit onvrede zijn functie als technisch directeur van NAC neerlegde, keert weer terug bij de club waar hij in het verleden ook als speler en trainer actief was. De 62-jarige Bredanaar zal zich naast zijn assistentenrol ook met de scouting bezighouden.

Ton Lokhoff vertrok vorig seizoen uit onvrede bij NAC Breda. Foto: Pro Shots

Molenaar stapt in na onrustig jaar

NAC heeft zowel op sportief als bestuurlijk vlak een onrustig jaar achter de rug. De aandeelhouders gingen akkoord met een overname door de City Football Group, maar dat stuitte op veel verzet van met name de supporters.

Uiteindelijk werd besloten om toch niet in zee te gaan met de Amerikaanse investeringsmaatschappij en groen licht te geven voor een overname door NAC=Breda, een groep van lokale ondernemers. Algemeen directeur Mattijs Manders, onder wiens bewind Lokhoff opstapte, droeg zijn taken over.

Ook op het veld liep het moeizaam. NAC plaatste zich met veel moeite voor de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie, maar werd daarin al in de eerste ronde uitgeschakeld door ADO Den Haag.