Noa Lang baarde twee weken geleden opzien door in een interview in de Belgische krant HLN zijn vertrek uit België aan te kondigen. Het land zou gaan bidden voor een nieuwe Noa Lang, vertelde hij. Toch is de kans aanwezig dat hij zich over een paar weken gewoon weer bij Club Brugge meldt voor een eerste training voor het nieuwe seizoen.

"Als ik me weer bij Club Brugge moet melden, dan doe ik dat met alle liefde. Ik hou van de club en zal de volle 100 procent geven", zegt Lang, die dinsdag met Oranje tegen Wales zijn laatste wedstrijd van het seizoen speelde.

Lang is wel duidelijk: na twee jaar in de Belgische Jupiler Pro League wil hij vertrekken. "De afspraak met Brugge is dat het tot een transfer moet komen, daar zijn beide partijen het over eens. Ik wil me blijven ontwikkelen en dus moet ik een stap maken."

Italiaanse media linken Lang vooral aan AC Milan, dat ongeveer 20 miljoen euro wil neertellen voor de aanvaller. Maar volgens de Oranje-international, die vrijdag zijn 23e verjaardag viert, is er niets concreet. "Er is geen akkoord met AC Milan of wat dan ook. Ik weet niet waar dit soort nieuws vandaan komt."

Noa Lang maakte tegen Wales zijn eerste interlandgoal. Noa Lang maakte tegen Wales zijn eerste interlandgoal. Foto: Getty Images

'Ik zie alleen maar voordelen'

Lang beseft dat er een risico kleeft aan een transfer deze zomer. In november begint het WK en dus kan een slechte start bij een nieuwe club hem zijn plek kosten in de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal.

"Maar daar ben ik niet bang voor, ik moet mezelf blijven ontwikkelen. Als ik naar een grotere club ga, zal ik waarschijnlijk een betere voetballer worden. Dan train en speel ik met een hogere intensiteit. Ik zie alleen maar voordelen richting het WK."

Bovendien is het voor Van Gaal geen must meer dat een speler veel speelt bij een club, weet ook Lang, die nog tot medio 2025 onder contract staat bij Club Brugge. "De bondscoach is van zijn visie afgestapt, zoals hij zelf zegt. Maar dan nog: als ik naar een andere club ga, dan wil ik ook veel spelen. Dat moet ik zelf afdwingen. Of het nou in de top wordt of net eronder."