Met de afgelopen vier wedstrijden in de Nations League heeft het Nederlands elftal de grootste voorbereiding op het WK in Qatar achter de rug. Hoe zien de maanden voor Oranje richting het eindtoernooi in november en december eruit? Een overzicht.

September: laatste tests voor WK in Nations League

Twee maanden voor de start van het WK heeft bondscoach Louis van Gaal de internationals voor het laatst onder zijn hoede voordat hij met de WK-selectie naar Qatar afreist. Oranje speelt in de interlandperiode in september de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League, tegen Polen (22 september) en België (25 september).

De gebrekkige voorbereiding heeft alles te maken met het feit dat het WK in de winter wordt gehouden, omdat het in Qatar te warm is in de zomer. De internationale speelkalender is daarvoor helemaal op zijn kop gezet: de nationale competities gaan al begin augustus van start en vieren halverwege november winterstop.

Van Gaal zei dinsdag na afloop van de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Wales (3-2) dat hij de WK-selectie voor een groot deel in zijn hoofd heeft zitten. Hij wilde niet zeggen welke spelers naar het WK zullen gaan, omdat sommige internationals deze zomer nog een transfer maken.

De grote vraag is of Van Gaal zijn reserveaanvoerder Georginio Wijnaldum bij de selectie haalt. De middenvelder was tot ieders verrassing gepasseerd voor de afgelopen interlandperiode omdat hij in de ogen van de bondscoach "te weinig leverde".

Oktober: bekendmaking WK-selectie

Van Gaal moet snel knopen doorhakken na de interlands tegen Polen en België, want een maand na dato moet de bondscoach zijn definitieve WK-selectie hebben ingeleverd bij de FIFA. Uiterlijk 20 oktober moeten de 23 namen, onder wie drie keepers, zijn ingeschreven bij de wereldvoetbalbond.

Normaal gesproken mag Van Gaal geen wijzingen meer aanbrengen als hij zijn WK-selectie heeft ingediend. Alleen bij een coronabesmetting is een wissel toegestaan. Dat mag alleen gebeuren voor de openingswedstrijd. Als het WK is begonnen, mag er niet meer gewisseld worden.

De kans is aannemelijk dat de WK-selectie uit 26 spelers bestaat. Op een vergadering van spelregelcommissie IFAB is maandag bepaald dat wedstrijdselecties voortaan 26 in plaats van 23 spelers mogen tellen. De FIFA moet dat advies nog overnemen, maar dat is wel de verwachting.

November: twee dagen na einde competities naar Qatar

In november gaat alles in de zesde versnelling bij het Nederlands elftal: een dag na de onderbreking van de nationale competities op 13 november verzamelen de internationals zich in Zeist. Weer een dag later stappen de spelers en stafleden op het vliegtuig naar Qatar.

Vervolgens hebben de internationals precies een week de tijd om zich voor te bereiden op de eerste groepswedstrijd tegen Senegal, die tevens de openingswedstrijd van het WK is. De trainingen worden afgewerkt op het trainingsveld naast Qatar University, op een paar minuten rijden van het hotel van Oranje.

Na de openingswedstrijd tegen Senegal zitten er telkens vier dagen tussen de groepswedstrijden van Oranje. Op 25 november volgt het duel met Ecuador, waarna de groepsfase op 29 november wordt afgesloten met de wedstrijd tegen gastland Qatar. De achtste finales beginnen op 3 december.