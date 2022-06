De terugkeer van Dani Alves bij FC Barcelona blijkt van korte duur te zijn geweest. Het contract van de 39-jarige Braziliaan, die ruim een half jaar geleden verrassenderwijs weer neerstreek in Camp Nou, wordt niet verlengd.

Alves maakte zelf bekend dat zijn tijd bij Barcelona nu echt voorbij is. "Ik wil de mensen bij de club bedanken voor de kans die ze me hebben gegeven om terug te keren en dat prachtige shirt weer te mogen dragen. Jullie weten niet hoe blij ik daarmee ben", schrijft hij woensdag op Instagram.

"Ik hoop dat ze mijn gekheid en het geluk dat ik met me meebracht niet te erg gaan missen", vervolgt hij met een knipoog. "Ik hoop dat degenen die blijven de geschiedenis van deze mooie club kunnen veranderen. En laat de wereld nooit vergeten: een leeuw, ook al is hij 39 jaar, is nog steeds een goede, gekke leeuw."

Alves was onderdeel van het Barcelona dat eerder deze eeuw grote successen vierde. De rechtsback won onder meer drie keer de Champions League, de Europese Super Cup en zes landstitels.

In 2016 vertrok de 124-voudig Braziliaans international naar Juventus en een jaar later tekende hij bij Paris Saint-Germain. In 2019 tekende hij in eigen land bij São Paulo, waarna afgelopen winter de verrassende terugkeer naar Barcelona volgde.

Bij de Catalaanse club, die een moeizaam seizoen beleefde, moest Alves door een coronabesmetting en problemen rond zijn werkvergunning tot januari wachten op zijn rentree. In totaal kwam hij afgelopen seizoen tot veertien wedstrijden en één doelpunt. Dat bleek niet genoeg om een nieuw contract af te dwingen.