De directie van de Spaanse competitie La Liga heeft bij de UEFA een klacht ingediend tegen Manchester City en Paris Saint-Germain. Beide clubs zouden de regels van Financial Fair Play hebben geschonden.

La Liga meldt ook juridische stappen te ondernemen tegen de rechtssystemen van de Europese Unie, Frankrijk en Zwitserland. Volgens de Spanjaarden bieden die systemen deze clubs de gelegenheid om "voortdurend de huidige regels van Financial Fair Play te overtreden".

De klacht tegen City was al in april ingediend, meldt La Liga. Deze week volgde de klacht tegen PSG. Voorzitter Javier Tebas sprak er eerder al schande van dat Kylian Mbappé zijn contract in Parijs voor een astronomisch salaris alsnog verlengde en niet koos voor een overstap naar Real Madrid.

"Het is schandalig dat een club als PSG, die vorig seizoen een verlies van meer dan 220 miljoen euro rapporteerde na verliezen van meer dan 700 miljoen euro in voorgaande seizoenen, zo'n overeenkomst kan sluiten", aldus Tebas.

Naar verluidt verdient de 23-jarige Mbappé volgens zijn nieuwe PSG-contract jaarlijks 50 miljoen euro en kreeg hij een tekenbonus van zo'n 130 miljoen euro. Ook zou hij zijn portretrechten volledig in handen hebben én zou hij betrokken worden bij belangrijke besluiten binnen de club.

La Liga diende in het verleden al een klacht in bij de UEFA wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels door PSG. Naar aanleiding van die klacht werd de club gestraft door de Europese voetbalbond, maar maakte het internationaal sporttribunaal CAS de sancties ongedaan.