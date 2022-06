De Zwitserse openbaar aanklager heeft woensdag een voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig maanden geëist tegen oud-topvoetballer Michel Platini en Sepp Blatter, voormalig voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA. Beiden worden verdacht van het uitvoeren van een verdachte transactie.

De 86-jarige Blatter betaalde in 2011 als bestuurder van de FIFA een bedrag van 2 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 1,8 miljoen euro) aan Platini. Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag vanwege zijn werkzaamheden bij de FIFA tussen 1998 en 2002.

Naar eigen zeggen hadden Blatter en Platini dat mondeling afgesproken. De uitbetaling vond pas negen jaar later plaats. Vlak daarna was de toewijzing van de WK's aan Rusland en Qatar en de herverkiezing van Blatter tot FIFA-voorzitter.

De verdachte betaling was voor de openbaar aanklager in Zwitserland een aanleiding om een onderzoek te starten. Volgens justitie hebben beiden de FIFA opgelicht. "Blatter en Platini handelden uit puur egoïstische en geldelijke motieven", verklaarde de aanklager woensdag.

De wereldvoetbalbond schorste Blatter in 2015 vanwege de dubieuze betaling aan Platini, die zelf in 2016 aftrad als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA. Blatter was vanaf 1998 FIFA-voorzitter en heeft sinds zijn verbanning bij de wereldvoetbalbond geen officiële functie meer in het voetbal.

Het proces rondom de verdachte betaling loopt tot 22 juni. De uitspraak wordt op 8 juli verwacht.