AZ speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen SP Tre Penne uit San Marino of FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina. Dat heeft de loting in Nyon woensdag uitgewezen.

Het tweeluik is op 21 en 28 juli. AZ speelt eerst uit. Als de ploeg van trainer Pascal Jansen doorgaat, moeten in augustus de derde voorronde en de play-offs worden overleefd voor een plek in het hoofdtoernooi, dat begin september van start gaat.

Tre Penne greep afgelopen seizoen door een nederlaag in de finale van de play-offs net naast de landstitel in San Marino. De club werd vier keer kampioen, waarvan in 2019 voor het laatst.

In de Bosnische competitie eindigde Tuzla City eveneens als tweede, ver achter het ongenaakbare HSK Zrinjski Mostar. De club vierde nog nooit een kampioenschap op het hoogste niveau.

AZ was sterkste in play-offs

AZ eindigde afgelopen seizoen als vijfde en bemachtigde het ticket voor de tweede Conference League-voorronde door achtereenvolgens sc Heerenveen en Vitesse te verslaan in de play-offs. De Alkmaarders spelen voor het vijfde opeenvolgende seizoen Europees.

Afgelopen seizoen kwam AZ na uitschakeling in de Europa League-play-offs in het hoofdtoernooi van de Conference League uit. De tweevoudig landskampioen werd in de achtste finales geëlimineerd door FK Bodø/Glimt.

Namens Nederland komen ook FC Twente (derde voorronde Conference League), Feyenoord (groepsfase Europa League), PSV (derde voorronde Champions League) en Ajax (groepsfase Champions League) komend seizoen in Europa uit.