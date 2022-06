AZ is eind juli de eerste van vijf Nederlandse clubs die in het nieuwe seizoen aan hun Europese avontuur beginnen. Een overzicht van wat de Alkmaarders, maar ook FC Twente, Feyenoord, PSV en Ajax te wachten staat.

AZ: tweede voorronde Conference League

De ploeg van trainer Pascal Jansen ontdeed zich in de play-offs van vorig seizoen van sc Heerenveen en Vitesse en bemachtigde daarmee het laatst beschikbare Europese ticket in de Eredivisie.

Voor AZ wacht de langste route naar een van de hoofdtoernooien. De club uit Alkmaar treft SP Tre Penne uit San Marino of FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina in de tweede voorronde. Wordt het tweeluik met de San Marinezen of het Bosnische team doorstaan, dan moeten nog de derde voorronde én de play-offs worden overleefd voor een plek in de groepsfase.

Loting tweede voorronde: 15 juni

Speeldata tweede voorronde: 21 en 28 juli

AZ strandde afgelopen seizoen in de achtste finales van de Conference League. AZ strandde afgelopen seizoen in de achtste finales van de Conference League. Foto: Pro Shots

FC Twente: derde voorronde Conference League

In de derde voorronde stroomt sowieso FC Twente in. De Enschedeërs zijn dankzij het sterke seizoen - er werd als vierde geëindigd - voor het eerst in acht jaar weer Europees actief.

Mocht AZ het tweeluik met SP Tre Penne of FK Tuzla City overleven, is een ontmoeting tussen de twee Nederlandse clubs uitgesloten. Teams uit hetzelfde land kunnen elkaar namelijk pas vanaf de kwartfinales van het hoofdtoernooi treffen.

Loting derde voorronde: 18 juli

Speeldata derde voorronde: 4 en 11 augustus

FC Twente speelt voor het eerst in acht jaar weer in Europa. FC Twente speelt voor het eerst in acht jaar weer in Europa. Foto: Pro Shots

Feyenoord: groepsfase Europa League

Feyenoord bemachtigde als nummer drie van afgelopen seizoen aanvankelijk een startbewijs voor de Europa League-play-offs, maar verzekerde zich dankzij het halen van de Conference League-finale van een plek in het hoofdschema. Tegenstander AS Roma had namelijk in de Serie A al deelname aan de groepsfase van de Europa League veiliggesteld.

Loting groepsfase: 26 augustus

Speeldata groepsfase: 8 september, 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november

Feyenoord hoopt opnieuw op een overgetelijke Europese campagne. Feyenoord hoopt opnieuw op een overgetelijke Europese campagne. Foto: Pro Shots

PSV: derde voorronde Champions League

Acteren komend seizoen twee Nederlandse clubs in de Champions League? Dat kan, maar dan moet PSV de derde voorronde én de play-offs overleven. Een mooie uitdaging voor de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij. Bij uitschakeling in een van beide rondes is er een vervolg in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Loting derde voorronde: 18 juli

Speeldata derde voorronde: 2/3 en 9 augustus

PSV doet opnieuw een poging om de groepsfase van de Champions League te bereiken. PSV doet opnieuw een poging om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Foto: Pro Shots

Ajax: groepsfase Champions League

Kampioen Ajax mag zich voor het vijfde opeenvolgende seizoen in de groepsfase van de Champions League melden. De Amsterdammers zitten bij de loting in pot 1; PSV was in 2015 de laatste Nederlandse club die een beschermde status had.

Loting groepsfase: 25 augustus

Speeldata groepsfase: 6/7 september, 13/14 september, 4/5 oktober, 11/12 oktober, 25/26 oktober en 1/2 november