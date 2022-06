Gianluigi Donnarumma is boos na de afstraffing met Italië tegen Duitsland in de Nations League. De aanvoerder van 'La Squadra Azzurra' vindt dat zijn ploeg in de spiegel moet kijken na de 5-2-nederlaag.

"Er zijn geen excuses. We moeten elkaar de waarheid zeggen en de volgende keer laten zien wie we zijn. Vanavond misten we alles. Misschien waren we wat vermoeid na vijf wedstrijden in twintig dagen aan het einde van het seizoen, maar dat is geen excuus", zei Donnarumma.

"Ik wil me verontschuldigen tegenover de fans. Het was gewoon niet goed. We moeten alles gaan analyseren en opnieuw beginnen. We maakten allemaal fouten, niemand uitgezonderd. Zelf had ik bepaalde situaties ook beter kunnen inschatten. We moeten hiervan leren."

Bondscoach Roberto Mancini was een stuk milder voor zijn ploeg. "Het is jammer om het seizoen zo te eindigen, maar we lieten ook goede dingen zien. En laten we niet vergeten dat we nog kans hebben in onze Nations League-groep", zei hij.

Mancini zei dat hij experimenteert met Italië. "In wedstrijden als deze kom je dan soms in moeilijkheden. We speelden met veel jonge spelers, maar ze hebben het goed gedaan. Het was een interlandperiode met goede en minder goede dingen."

Italië, dat op 1 juni al een kansloze 3-0-nederlaag tegen Argentinië leed in de strijd om de Finalissima, pakte in de voorgaande drie Nations League-wedstrijden vijf punten en staat derde in groep 3. Hongarije leidt, voor Duitsland. Engeland staat vierde.

Stand in Divisie A, groep 3 1. Hongarije 4-7 (+4)

2. Duitsland 4-6 (+3)

3. Italië 4-5 (-2)

4. Engeland 4-2 (-5)

Flick is trots op Duitsland

De Duitsers waren vanzelfsprekend een stuk opgetogener na hun zege. 'Die Mannschaft' liep dankzij Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Thomas Müller en Timo Werner (twee keer) uit naar 5-0, waarna Wilfried Gnonto en Alessandro Bastoni iets terugdeden.

"Alles wat we ons hadden voorgenomen, werd briljant uitgevoerd. Na drie gelijke spelen hadden we een overwinning nodig voor het zelfvertrouwen. Natuurlijk ging niet alles perfect, maar dat geeft niet", zei bondscoach Hansi Flick.

Aanvoerder Manuel Neuer: "We geloofden in onszelf en gingen vol vertrouwen het veld op. Vanaf het begin speelden we goed. Het is vervelend dat we nog twee tegengoals kregen, maar daar moeten we het vandaag niet te veel over hebben."

Duitsland bereidt zich in tegenstelling tot Italië voor op het WK van eind dit jaar in Qatar. Japan, Spanje en Costa Rica zijn daar achtereenvolgens de tegenstanders in de groepsfase.

