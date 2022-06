Harry Kane ziet geen reden tot ongerustheid na de pijnlijke nederlaag van de Engelsen in het Nations League-duel met Hongarije. Voor eigen publiek ging de ploeg van bondscoach Gareth Southgate met 0-4 onderuit.

"Het is teleurstellend na zo'n avond vragen over de toekomst van Southgate te moeten beantwoorden", antwoordde Kane op een vraag van de BBC over de houdbaarheid van Southgate, die na de grote nederlaag veel kritiek kreeg in de Engelse media.

Engeland leed tegen Hongarije de grootste thuisnederlaag in ruim negentig jaar en kreeg op eigen bodem voor het eerst minimaal vier goals tegen sinds de Hongaren in 1953 zelf op Wembley met 3-6 hadden gewonnen. Bovendien is Engeland nog zonder overwinning in de Nations League-poule met ook Duitsland en Italië.

"Laten we niet vergeten waar we vandaan komen", vervolgde Kane. "Gareth heeft een sleutelrol gespeeld bij het transformeren van dit Engelse team tot een van de succesvolste teams die we de afgelopen vijftig jaar hebben gehad."

"We hebben twee fantastische toernooien op rij gehad", doelde hij op de vierde plek op het WK in 2018 en de tweede plek op het EK in 2020. "Dit is het eerste dieptepunt in de laatste vijf jaar. Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar er is nog geen reden tot paniek."

Harry Kane en Gareth Southgate. Harry Kane en Gareth Southgate. Foto: Getty Images

Southgate neemt verantwoordelijkheid op zich

Southgate, die sinds 2016 aan het roer staat bij Engeland, gaf tijdens de vier Nations League-wedstrijden geregeld zijn tweede keus de kans. Hij wijzigde zijn ploeg tegen Hongarije op negen plekken tegen opzichte van het 0-0-gelijkspel tegen Italië.

"Ik heb geprobeerd jonge spelers een kans te geven, maar ook steeds de juiste balans te vinden", zei Southgate. "Dat is niet gelukt en de schuld neem ik op me. We haalden niet het niveau dat nodig is om dit soort wedstrijden te winnen."

"We hebben niet vaak verloren en als je dan thuis zo'n zware nederlaag lijdt, doet dat zeer. Het was moeilijk om in elk duel het sterkste elftal op te stellen. We hebben deze periode vooral gebruikt als voorbereiding op het WK in Qatar."

Engeland staat na vier duels met twee punten op de laatste plek in groep 3 van Divisie A. De laatste plek betekent na de laatste duels, die in september worden afgewerkt, degradatie naar divisie B. Hongarije is met zeven punten de verrassende koploper in de 'poule des doods'.

Stand in Divisie A, groep 3 1. Hongarije 4-7 (+4)

2. Duitsland 4-6 (+3)

3. Italië 4-5 (-2)

4. Engeland 4-2 (-5)

