De eerste topper in het nieuwe Eredivisie-seizoen wordt op zondag 18 september afgewerkt. Op die dag duelleren PSV en Feyenoord in Eindhoven, zo blijkt uit het conceptprogramma dat de KNVB woensdag presenteerde. De eerste Klassieker is in 2023.

De zevende speelronde belooft sowieso interessant te worden, want op dezelfde dag als PSV-Feyenoord staat AZ-Ajax op het programma.

De eerste ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax is dus na het WK in Qatar, om precies te zijn op zondag 22 januari 2023 in De Kuip. Half maart - de exacte datum wordt later bekendgemaakt - wordt Ajax-Feyenoord gespeeld.

"Met alle clubs, betrokken partijen en belangen is het een enorme puzzel, maar naar ons idee ligt er een mooi schema", zegt competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB.

Op vrijdag 5 augustus is sc Heerenveen-Sparta Rotterdam de openingswedstrijd van de competitie, zo werd dinsdag al duidelijk. Een week eerder, op zaterdag 30 juli, strijden landskampioen Ajax en bekerwinnaar PSV om de Johan Cruijff Schaal. PSV moet drie dagen later aantreden in de derde voorronde van de Champions League.

In de competitie treffen Ajax en PSV elkaar begin november in Amsterdam en eind april tijdens de dertigste speelronde in Eindhoven.

'Beperkte ruimte om gelijke omstandigheden te creëren'

Net als afgelopen seizoen zijn de meeste toppers op een zondag na een Europese speelronde ingepland. "Helaas ontkomen we hier niet aan", zegt Bluyssen. "Dat heeft te maken met de beperkte ruimte die er is om gelijke omstandigheden te creëren."

De clubs die in de groepsfase van een Europees toernooi uitkomen kunnen hun competitiewedstrijd die tussen de laatste twee groepsduels in valt laten verplaatsen naar een doordeweekse avond in november. De KNVB blijft zaterdag 16.30 uur en zondag 20.00 uur gebruiken als speeltijden, ondanks de nodige kritiek van vooral supporters.

Keuken Kampioen Divisie gaat door tijdens WK

De Eredivisie wordt half november stilgelegd vanwege het WK in Qatar en gaat dan op 6 januari verder. In de Keuken Kampioen Divisie vinden tijdens de WK-periode wel drie speelrondes plaats.

De bond overweegt de wedstrijden van de voorlaatste speelronde in de Eredivisie niet meer tegelijkertijd, maar gespreid te laten beginnen.

Tijdens de 34e en laatste speelronde op zondag 28 mei beginnen de negen duels in de Eredivisie wel allemaal op hetzelfde moment (14.30 uur). Op de slotdag staan onder meer AZ-PSV, Feyenoord-Vitesse en FC Twente-Ajax op het programma.