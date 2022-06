Memphis Depay heeft dinsdagavond genoten van de vierde en laatste wedstrijd met Oranje in deze interlandperiode. De spits zorgde als invaller voor het late winnende doelpunt tegen Wales (3-2) en zocht nadrukkelijk contact met het publiek.

"Tijdens het warmlopen zijn er altijd al mensen die je naam schreeuwen. Ik doe vaak een duimpje of hand omhoog of maak even een praatje. Dan maak je soms iemands dag", zei Memphis naderhand tegen de NOS in De Kuip.

De aanvaller van FC Barcelona bezorgde enkele fans na de wedstrijd een mooie trofee voor thuis. "Het is het einde van het seizoen en ik heb mijn voetbalschoenen niet meer nodig. Dus die gaf ik weg, net als wat andere dingen. Dat hebben mensen dan voor altijd in hun huis als aandenken", vertelde hij.

"Het laat zien dat we elkaar nodig hebben, in moeilijke en mooie tijden. Er zullen vast mensen zijn die me drie dagen geleden verrot hebben gescholden. Dat begrijp ik, dat heb ik zelf ook gedaan. Vandaag gaat iedereen blij naar huis."

Memphis Depay vierde zijn doelpunt nadrukkelijk met de supporters. Foto: ANP

'Geweldig om het seizoen zo af te sluiten'

Met "drie dagen geleden" doelde Memphis op de thuiswedstrijd tegen Polen, waarin hij eigenlijk ook het winnende doelpunt had moeten maken. Hij miste toen vlak voor tijd een penalty, waardoor het 2-2 bleef.

"Nu ben ik opeens de matchwinner in de laatste minuut. Dat had tegen Polen ook gemoeten, maar het kan helaas niet altijd. Je moet door naar de volgende wedstrijd. Ik probeerde voor het team, de trainer en de supporters alles te geven", aldus Memphis.

"Het is geweldig om het seizoen nu zo af te sluiten. We bleven erin geloven, dat laat onze teamspirit zien. Drie avonden geleden baalden we als een stekker in de kleedkamer, maar nu kreeg ik de bal met wat geluk voor mijn voeten en schoot ik hem binnen."

Memphis maakte al zijn 42e interlanddoelpunt voor Oranje. Daarmee staat hij naast Klaas-Jan Huntelaar op de eeuwige topscorerslijst en heeft hij alleen Robin van Persie (vijftig goals) nog voor zich.