Vincent Janssen had het gevoel dat hij zich meteen moest bewijzen bij zijn terugkeer in het Nederlands elftal. De 28-jarige spits, die na vijf jaar afwezigheid dinsdag tegen Wales (3-2-zege) zijn rentree maakte, is tevreden over zijn comeback. Bondscoach Louis van Gaal is dat ook.

"Het voelde als een examen. Ik kreeg een kans en die moest ik ook pakken", aldus Janssen. "De eerste paar minuten moest ik er echt even inkomen."

Toch had Janssen bij zijn rentree maar zestien minuten nodig voor zijn eerste assist. Hij was aangever bij de 1-0 van Noa Lang en was een paar minuten later ook betrokken bij de 2-0 van Cody Gakpo.

"Het is als spits lekker als je een aandeel hebt bij de eerste twee goals. Ik ben ook tevreden. De bondscoach wilde weten of ik een aanspeelpunt kon zijn. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik dat kan zijn."

'Er zijn zoveel talentvolle gasten'

Toch is het de vraag of het voor de spits van het Mexicaanse CF Monterrey, die dicht bij een transfer naar Royal Antwerp is, genoeg zal zijn voor een plek in de WK-selectie. Janssen zal moeten concurreren met Brian Brobbey, die Van Gaal deze periode nog bij Jong Oranje in actie liet komen.

"Er zijn zoveel talentvolle gasten", vertelt Janssen over zijn kansen op een plek in de selectie voor het WK in Qatar. "Ik doe mijn best om erbij te zitten en verder is het de beslissing van de bondscoach."

Van Gaal was in ieder geval tevreden over het spel van Janssen tegen Wales. In de mixed zone pakte hij de oud-spits van AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe even vast en zei dat die "alles had gedaan wat hij wilde".

Vincent Janssen met Frenkie de Jong. Vincent Janssen met Frenkie de Jong. Foto: Getty Images

'Ik schrok een beetje'

Voor Janssen was het een verrassing dat Van Gaal hem weer bij de selectie haalde. Mede door zijn transfer naar CF Monterrey in 2019 was hij uit beeld geraakt.

"Ik schrok een beetje toen ik hoorde dat ik weer bij Oranje zat. Of ik Oranje al uit mijn hoofd had gezet? Nee, als voetballer moet ik altijd klaar zijn voor Oranje. Het kan snel gaan."

Dat Janssen geen rekening hield met een plek in de selectie, bleek uit het feit dat hij zijn huwelijk gepland had tijdens de interlandperiode. Ondanks de oproep besloot hij te trouwen in de Verenigde Staten, waardoor hij pas in de laatste interland van deze periode in actie kon komen voor Oranje.

"Ik heb genoten van de trouwerij en de dag erna ben ik naar Nederland gevlogen. Dat was niet gemakkelijk na alles wat er gebeurd is. Ik had al vier weken geen wedstrijd meer gespeeld en had zelfs even vakantie gevierd. Maar eenmaal in Oranje moest ik er meteen staan en dat heb ik gedaan."