Vincent Janssen staat open voor een transfer naar Royal Antwerp FC. De spits van Oranje, die nog twee jaar onder contract staat bij het Mexicaanse Monterrey CF, hoopt dat het in de komende dagen tot een akkoord komt.

"Ik denk dat de Mexicaanse competitie van hoog niveau is, maar ik sta wel open voor Antwerp", aldus de 28-jarige Janssen, die dinsdag tegen Wales (3-2-winst) na vijf jaar terugkeerde in het Nederlands elftal. Eerder op de dag berichtte De Telegraaf al over de interesse van de Belgische club.

Janssen wil niet al te veel kwijt over de mogelijke transfer, maar hij vertelt wel dat hij contact heeft met de leiding van Antwerp, dat komend seizoen getraind wordt door Mark van Bommel. Met Marc Overmars heeft Antwerp sinds maart ook een Nederlandse technisch directeur.

"Van beide kanten is het doel om een akkoord te bereiken. Hopelijk komt er de komende dagen meer duidelijkheid. We zullen zien."

Vincent Janssen in het shirt van Monterrey CF. Vincent Janssen in het shirt van Monterrey CF. Foto: Getty Images

Janssen gaf assist bij doelpunt Lang

Het is onduidelijk hoe hoog de transfersom is die Antwerp moet neertellen voor Janssen, die sinds 2019 voor Monterrey speelt. De Eredivisie-topscorer van het seizoen 2015/2016, speelde in het buitenland ook voor Tottenham Hotspur en Fenerbahçe, waar hij geen overtuigende indruk maakte.

Deze interlandperiode kreeg Janssen verrassend weer een kans van Van Gaal, al kon hij mede door zijn al eerder geplande trouwerij in de Verenigde Staten alleen in De Kuip tegen Wales in actie komen.

De aanvaller speelde zijn achttiende interland en wist daarin niet te scoren. Hij was wel aangever bij de 1-0 van Noa Lang in de zeventiende minuut.