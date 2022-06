Bruma verruilt PSV voor Fenerbahçe. De Turkse club meldt dinsdag dat er een akkoord is bereikt met de Eindhovenaren om de Portugese aanvaller op huurbasis over te nemen.

Bruma heeft in Eindhoven nog een contract voor één seizoen. Hij is volgens Fenerbahçe al op weg naar Instanboel om medisch gekeurd te worden, waarna de huurovereenkomst kan worden getekend. PSV heeft nog niets gemeld.

De 27-jarige Bruma kwam afgelopen seizoen 28 keer in actie voor PSV in de Eredivisie, veelal als invaller. Hij maakte zeven doelpunten en won met PSV de KNVB-beker.

De Eindhovenaren namen Bruma in 2019 voor zo'n 12 miljoen euro over van RB Leipzig en legden hem toen voor vijf jaar vast. De aanvaller kon de verwachtingen nooit helemaal waarmaken. Hij speelde het seizoen 2020-2021 op huurbasis in Griekenland bij Olympiacos.

Voor de negenvoudig Portugees international wordt het niet zijn eerste Turkse avondtuur. Hij speelde er eerder al voor Galatasaray en voor Gaziantepspor. Fenerbahçe eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse competitie, achter Trabzonspor.