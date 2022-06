Louis van Gaal vindt dat Vincent Janssen zich dinsdag bewezen heeft bij Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Wales. De veelbesproken spits sloot pas op het laatste moment aan bij het Nederlands elftal en droeg met een assist bij aan de late 3-2-zege.

"Of Janssen geslaagd is voor zijn examen? Ik vind van wel. Hij heeft laten zien dat hij een aanspeelpunt is", zei Van Gaal na afloop van de 3-2-overwinning in De Kuip tegen de NOS. "Hij laat zien dat hij kan scoren, ook al heeft hij niet gescoord."

Rond de oproep van de 27-jarige Janssen was veel te doen. De spits scoorde dit seizoen slechts drie keer voor zijn Mexicaanse club CF Monterrey, maar Van Gaal stuurde hem toch een uitnodiging omdat hij vijf jaar geleden vaak scoorde onder Van Gaals assistent Danny Blind, die toen de eindverantwoordelijke was.

Janssen meldde zich pas aan het einde van het trainingskamp bij Oranje, omdat hij ruim een week geleden trouwde in de Verenigde Staten. Tegen Wales maakte hij tot tevredenheid van Van Gaal zijn eerste minuten in het Nederlands elftal sinds oktober 2017.

Met een assist bij de 1-0 van Noa Lang deed de voormalige spits van onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe direct van zich spreken. Bij de 2-0 lanceerde hij de latere doelpuntenmaker Cody Gakpo. "Hij was met twee assists betroken bij de doelpunten", zag Van Gaal. "Hoe maakt niet uit, hij staat er. Hij heeft mijn verwachtingen waargemaakt."

Vincent Janssen had met een assist een aandeel in de 3-2-zege van Oranje op Wales. Vincent Janssen had met een assist een aandeel in de 3-2-zege van Oranje op Wales. Foto: Pro Shots

'Het is geweldig wat er allemaal gebeurt'

Van Gaal had eveneens genoten van de manier waarop Oranje na de 2-2 van Gareth Bale uit een strafschop in de absolute slotfase direct voor de 3-2 ging. Direct vanaf de aftrap maakte Memphis het winnende doelpunt in De Kuip.

"Dit hadden ze zelf zo afgesproken, want zo nemen we de aftrap nooit", aldus Van Gaal. "Met een hoofdrol voor Dumfries, met Gakpo daarvoor en met Memphis die scoort. Ik vind het geweldig dat het allemaal gebeurt."

Van Gaal wilde van geluk niet spreken na de fortuinlijke zege in Rotterdam. "Ik vond dat wij recht hadden op de overwinning. Het was geen penalty. Die jongen springt achteruit en Malacia vooruit. Voetbal is nog altijd een sport met weerstand. Het is ongelooflijk dat het zo wordt bestraft. En bij de eerste goal is het treuzelen van Teze. Dat kan niet."

Van Gaal is naar eigen zeggen veel wijzer geworden van deze interlandperiode op weg naar het WK. "In principe heb ik in theorie heb ik al een selectie voor ogen. Daar kan van worden afgeweken. Dat ligt aan de ontwikkeling van de spelers. Er is ook een aantal dat naar een andere club gaat. Dat is niet makkelijk, bij een andere club in een andere cultuur. Maar ik kan er nu helemaal niets over zeggen."