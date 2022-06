Matthijs de Ligt sloot zijn eerste wedstrijd als aanvoerder van het Nederlands elftal af met een spectaculaire overwinning op Wales. Door een doelpunt van Memphis Depay in blessuretijd eindigde het duel in De Kuip in 3-2, mede dankzij een volgens De Ligt on-Nederlandse lange bal.

Oranje, dat vorige week ook de thuiswedstrijd tegen Wales al won in de extra tijd (1-2), sluit de interlandperiode zo ongeslagen af: met drie overwinningen en één gelijkspel.

"Tien punten uit vier wedstrijden, dit is een hele goede en fijne manier om op vakantie te gaan", reageerde De Ligt bij de NOS. "De belangrijkste les van vandaag is dat we altijd die spirit hebben."

Dat uitgerekend Memphis, die zaterdag tegen Polen in blessuretijd nog een penalty miste (2-2), zich tot matchwinner kroonde, vond De Ligt mooi. "Hij staat steeds op de goede plek en scoort dan in de laatste seconde, onder grote druk."

"In het weekend miste hij nog een penalty in de laatste minuut. Dat hij het nu goedmaakt met de winnende in de laatste minuut is natuurlijk geweldig."

Nations League-programma Oranje 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland 1-2

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen 2-2

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales 3-2

22 september in Warschau: Polen-Nederland

25 september in Amsterdam: Nederland-België

Matthijs de Ligt (links) bedankt met zijn ploeggenoot Frenkie de Jong het publiek na de 3-2-zege in De Kuip. Matthijs de Ligt (links) bedankt met zijn ploeggenoot Frenkie de Jong het publiek na de 3-2-zege in De Kuip. Foto: ANP

'Na 2-1 sloop er onzekerheid in de ploeg'

Dat Nederland een voorsprong van 2-0 weggaf, was volgens De Ligt wel een punt van zorg. Na goals van Noa Lang en Cody Gakpo lukte het niet om door te drukken en bracht Wales met de aansluitingsgoal de spanning terug.

"Na de 2-1 sloop er bij ons misschien toch iets van angst in de ploeg. We gaan dan vergeefs op jacht naar de 3-1, maar krijgen in de slotfase een strafschop tegen. Maar we hadden het zover niet mogen laten komen."

De manier waarop Oranje na de 2-2 van Gareth Bale toch nog de zege uit het vuur sleepte, vond De Ligt tekenend voor de veerkracht. De 3-2 viel in de 93e minuut.

"We hanteerden in de laatste minuut meteen maar de lange bal", doelde hij op de actie van Bruno Martins Indi. "On-Nederlands eigenlijk, maar je ziet dat het loont. Dan slaagt Memphis er nog in om te scoren ook. Dat is geweldig."