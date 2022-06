Engeland heeft dinsdag op pijnlijke wijze verloren in de Nations League. De verliezend EK-finalist van vorig jaar ging voor eigen publiek in Wolverhampton met 0-4 ten onder tegen Hongarije en leed daarmee zijn grootste thuisnederlaag sinds 1928. Duitsland zette Italië te kijk.

De rampzalige avond voor Engeland tekende zich in de openingsfase al af, want Hongarije opende na ruim een kwartier spelen de score via Roland Sallai. De thuisploeg stelde daar voor rust niks tegenover en zag na de onderbreking de score verder oplopen.

Sallai maakte twintig minuten voor tijd de beslissende 0-2, waarna niets bespaard bleef voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate. Zsolt Nagy maakte in de tachtigste minuut de 0-3 en Daniel Gazdag bepaalde de eindstand op 0-4, nadat John Stones was weggestuurd met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Het is voor Engeland de grootste thuisnederlaag in 94 jaar.

Door de ongekende zege in Engeland gaat Hongarije aan de leiding in groep 3 van de Nations League. De Hongaren, die in eigen huis ook al wonnen van Engeland (1-0), hebben zeven punten uit vier duels, één punt meer dan nummer twee Duitsland. Engeland staat laatste met twee punten.

Stand in Divisie A, groep 3 1. Hongarije 4-7 (+4)

2. Duitsland 4-6 (+4)

3. Italië 4-5 (-3)

4. Engeland 4-2 (-5)

Foto: ANP

Italië gaat af tegen Duitsland

Italië beleefde ondertussen een afgang in Duitsland. De Europees kampioen ging in Mönchengladbach met 5-2 onderuit bij 'Die Mannschaft'.

Duitsland had voor het duel met Italië drie keer gelijkgespeeld, maar van die slechte reeks was weinig te merken in het Borussia Park. 'Die Mannschaft' scoorde al na tien minuten via Joshua Kimmich, die helemaal vrij een voorzet van David Raum kon binnentikken.

Italië speelde helemaal niets klaar in Duitsland en kreeg op slag van rust ook de 2-0 om de oren. Jonas Hofmann werd tegen de grond gewerkt door Alessandro Bastoni en Ilkay Gündogan maakte vervolgens geen fout vanaf 11 meter.

Na rust stortte Italië op ontluisterende wijze in elkaar en liep Duitsland in een tijdsbestek van nog geen twintig minuten uit naar 5-0. Thomas Müller werkte in de 51e minuut een afvallende voorzet tegen de touwen, waarna Timo Werner in twee minuten tijd de 4-0 en 5-0 maakte. Bij de laatste goal leverde de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma de bal zomaar in.

Italië deed in de slotfase nog wel wat terug via de achttienjarige Wilfried Gnonto, die zijn eerste interlanddoelpunt voor de Europees kampioen maakte, en Bastoni. Daarmee konden zij een afgang voor de ploeg van bondscoach Roberto Mancini niet voorkomen.