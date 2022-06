België heeft in de groepsfase van de Nations League voor de tweede keer in zeven dagen gewonnen van Polen. Na de 6-1 van vorige week in Brussel waren de 'Rode Duivels' dinsdag in Warschau met 0-1 te sterk.

België blijft daarmee de naaste belager van het Nederlands elftal in groep 4 van divisie A van de Nations League. Het verschil van koploper Oranje, dat met 3-2 in blessuretijd won van Wales, is drie punten.

Het winnende doelpunt van België viel na een kwartier spelen. Spits Michy Batshuayi kopte na een voorzet van Youri Tielemans prachtig raak.

België leek voor rust nog op 2-0 te komen, maar een doelpunt van Eden Hazard werd afgekeurd wegens buitenspel. Polen kreeg in blessuretijd een enorme kans op de gelijkmaker. Invaller Karol Swiderski raakte de paal.

Vergeleken met het vorige duel hadden de Belgen hun basisformatie op zeven plaatsen gewijzigd. Spits Romelu Lukaku van Chelsea miste wegens een blessure ook deze wedstrijd. Bij Polen keerde Robert Lewandowski terug in de basis.

Met tien punten uit vier wedstrijden gaat Nederland ongeslagen aan kop, gevolgd door België (zeven punten), Polen (vier punten) en Wales (één punt). De laatste groepsduels worden eind september gespeeld.