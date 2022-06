Het Nederlands elftal heeft dinsdag de interlandperiode afgesloten met een spectaculaire 3-2-overwinning op Wales in de Nations League. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaf in De Kuip mede door een discutabele strafschop een 2-0-voorsprong uit handen, maar won alsnog door een goal van Memphis Depay in blessuretijd.

Een kleine week geleden won Oranje in Cardiff al met 2-1 door een goal van Wout Weghorst in de extra tijd. Dinsdagavond in Rotterdam stond het na 26 minuten al 2-1 voor Oranje.

Lang opende in de zeventiende minuut de score op aangeven van Vincent Janssen. De spits keerde na vijf jaar terug in Oranje, dat met een B-elftal aan de aftrap stond. In de 23e minuut verdubbelde Cody Gakpo de score, maar drie minuten later verkleinde Wales Brennan Johnson al de marge tot 2-1, na een fout van Jordan Teze.

Het leek 2-1 te blijven, tot de bal in de extra tijd op de strafschopstip ging. De Roemeense scheidsrechter Horatiu Fesnic zag tot verbazing van De Kuip een overtreding van Tyrell Malacia, waarna invaller Gareth Bale mocht aanleggen voor een strafschop (2-2). Zo leek de avond voor Oranje in mineur te eindigen, maar in de derde minuut van de extra tijd schoot Memphis de ploeg van Van Gaal toch nog naar drie punten.

Door de overwinning gaat Oranje nog altijd overtuigend aan kop in groep 4 van Divisie A. De andere groepswedstrijd werd door België met 0-1 gewonnen tegen Polen. Michy Batshuayi was matchwinner in Warschau.

Oranje vervolgt de Nations League in september met de laatste twee groepswedstrijden. Dan zijn Polen (in Warschau) en België (in Amsterdam) de tegenstanders. Dat zijn tevens de laatste twee wedstrijden van Nederland voor de start van het WK op 21 november.

Janssen geeft assist bij doelpunt Lang

Van Gaal gaf dinsdagavond veel bankzitters de kans. Ten opzichte van het 2-2-gelijkspel zaterdag tegen Polen behield alleen Frenkie de Jong tegen Wales zijn basisplaats, terwijl Janssen na vijf jaar terugkeerde in Oranje. Ook spelers als Lang, Gakpo, Teze, Malacia, Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Bruno Martins Indi mochten starten. De 22-jarige Matthijs de Ligt droeg voor het eerst de aanvoerdersband. Bij Wales kreeg sterspeler Bale rust.

Ook zonder bijna alle vaste krachten was Oranje vanaf het begin sterker dan Wales en dat leidde na zeventien minuten tot de 1-0. Het was Lang die zijn eerste interlandgoal maakte. De 22-jarige aanvaller schoot na een paar leuke bewegingen raak, met Janssen als aangever.

Zes minuten later was het Gakpo, de andere speler van het aanvallende trio, die scoorde. De PSV'er zag zijn eerste poging geblokt worden door een verdediger van Wales, maar in de rebound was het alsnog raak (2-0). Zo was het een uitstekende eerste helft van Oranje, tot Teze de bal in de 26e minuut zomaar inleverde bij een speler van Wales, dat meteen profiteerde. Johnson tekende voor de 1-2.

Na het tegendoelpunt verdween de aanvalslust bij Oranje. Pas aan het eind van de eerste helft was er weer een mogelijkheid voor de ploeg van Van Gaal. De bedrijvige Janssen onderschepte de bal en schoot naast.

Vreugde bij Oranje na de 2-0 van Cody Gakpo. Vreugde bij Oranje na de 2-0 van Cody Gakpo. Foto: Pro Shots

Teze en Hateboer halverwege gewisseld

Halverwege wisselde Van Gaal zowel Teze als Hateboer, die niet overtuigden. Met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij als vervangers was Oranje ook na rust beter, maar er werd niet veel gecreëerd. Na een uur probeerde Lang het met een schot, dat met moeite werd gekeerd door doelman Wayne Hennessey.

Een minuut later veerde De Kuip op toen Janssen om de bal vroeg. De pass van Koopmeiners was op maat, maar de 28-jarige spits nam de bal niet goed aan. Ondertussen moest Oranje wel op blijven letten. Martins Indi ging in de fout, met een kans voor Ethan Ampadu tot gevolg. Aan de andere kant probeerde Janssen het tevergeefs met een geplaatst schot. Het bleek de laatste actie te zijn geweest van de spits van CF Monterrey. Memphis kwam erin.

Zo leek Oranje met 2-1 het einde te halen, maar in de extra tijd gebeurde er nog van alles. Een lichte overtreding van Malacia leidde tot een strafschop en Bale maakte oog in oog met Jasper Cillessen geen fout (2-2). Oranje herpakte zich, want een minuut later was het 3-2. Met een uiterste krachtinspanning maakte Memphis de winnende goal, waardoor Nederland op spectaculaire wijze alsnog drie punten pakte.