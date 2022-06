Costa Rica heeft zich als laatste land geplaatst voor het WK in Qatar. De intercontinentale play-off tegen Nieuw-Zeeland werd dinsdag in Al Rayyan met 1-0 gewonnen.

Dat betekent dat alle 32 deelnemers aan het WK bekend zijn. Het eindtoernooi vindt dit jaar in de winter plaats (21 november-18 december), vanwege de extreme hitte in Qatar tijdens de zomermaanden.

Costa Rica eindige in de kwalificatiereeks van Noord- en Midden-Amerika op de vierde plaats en was daardoor veroordeeld tot het spelen van play-offs. Nieuw-Zeeland won de kwalificatie in Oceanië, dat geen rechtstreeks ticket heeft.

Het enige doelpunt in de play-off, die in een van de WK-stadions in Qatar werd gespeeld, viel al in de derde minuut. Joel Campbell rondde de eerste de beste aanval van Costa Rica geweldig af.

Nieuw-Zeeland was daarna de betere ploeg, maar had geen geluk met de VAR. De gelijkmaker van Chris Wood werd afgekeurd omdat er in de aanloop naar het doelpunt een overtreding was gemaakt. Na een uur spelen kreeg invaller Kosta Barbarouses rood na ingrijpen van de videoscheidsrechter.

Costa Rica op WK 2014 uitgeschakeld door Oranje

Costa Rica heeft een speciaal plekje in de geschiedenisboeken van het Nederlands elftal. Het Zuid-Amerikaanse land was namelijk de tegenstander van Oranje in de kwartfinales van het WK van 2014 toen Tim Krul als invaller een heldenrol verrichte in de penaltyreeks.

De keeper, vlak voor het einde ingebracht door bondscoach Louis van Gaal, stopte twee inzetten. Daarmee kwam ook het sprookje van Costa Rica ten einde. Het land, dat 5 miljoen inwoners telt, schopte het nog nooit zo ver op een WK.