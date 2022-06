Memphis: 'Geweldig om het seizoen zo af te sluiten'

"Ja, het is geweldig om het seizoen zo te af te sluiten," reageert Memphis voor de camera van NOS. "Ik had een beetje geluk met die bal daar, maar het is ook de spirit van dit team. Twee avonden geleden zit je hier en baal je als een stekker. Nu komt-ie voor m'n voeten en scoor ik. Geweldig van Dumfries ook, die doorkopt. Maar ook van heel het team, het tekent hoe wij erin staan. Ik maak nu de winnende, maar dat had ook gemoeten tegen Polen. Kan helaas niet altijd, maar dan moet je door naar de volgende, krijg je minuten en kan je het team, trainer en supporters nu wél de winnende geven."