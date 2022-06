Het Nederlands elftal treedt dinsdag met veel reservespelers aan in de Nations League-wedstrijd tegen Wales. Onder anderen Vincent Janssen, Tyrell Malacia en Bruno Martins Indi krijgen een kans van bondscoach Louis van Gaal.

Opstelling Oranje Cillessen; Teze, De Ligt, Martins Indi; Hateboer, Koopmeiners, De Jong, Malacia; Gakpo; Lang, Janssen.

Opstelling Wales Hennessey; Davies, Mepham, Rodon, Burns; Wilson, Smith, Ampadu, Thomas; Johnson, James.

Van Gaal had eerder al aangekondigd dat Janssen zou spelen. De spits van het Mexicaanse CF Monterrey sloot pas later aan bij Oranje vanwege zijn huwelijk in de Verenigde Staten en maakte deze interlandperiode nog geen minuut voor Nederland. Het wordt voor de oud-spits van onder meer AZ zijn eerste interland sinds 10 oktober 2017.

Ook van Matthijs de Ligt en doelman Jasper Cillessen was bekend dat ze zouden gaan spelen tegen Wales, dat afgelopen woensdag in Cardiff met 1-2 werd verslagen door een laat doelpunt van Wout Weghorst. De Ligt draagt de aanvoerdersband in De Kuip.

Ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Polen (2-2) kiest Van Gaal voor tien nieuwe namen. Alleen Frenkie de Jong behoudt zijn basisplaats. De bondscoach gaf eerder aan dat hij alle spelers uit zijn selectie wil testen met het oog op het WK van eind dit jaar in Qatar. Guus Til is de enige veldspeler die deze interlandperiode geen basisplaats heeft gekregen.

Bijna alle basisspelers tegen Polen zitten op de bank tegen Wales. Alleen Nathan Aké en Jurriën Timber ontbreken in de wedstrijdselectie van Van Gaal: zij krijgen rust voor de laatste interland van deze periode en zijn naar de tribune verwezen.

Louis van Gaal kiest voor veel reservespelers tegen Wales. Louis van Gaal kiest voor veel reservespelers tegen Wales. Foto: Pro Shots

Bale begint op de bank bij Wales

Bij Wales heeft bondscoach Rob Page ook niet zijn sterkste team opgesteld. Sterspeler Gareth Bale begint net als vorige week in Cardiff op de bank bij het land, dat zich onlangs voor het eerst in 64 jaar plaatste voor het WK.

Oranje is met zeven punten uit drie duels koploper in de poule met verder België en Polen. Die twee landen treffen elkaar eveneens dinsdag. Bij een zege op Wales zet Nederland een grote stap naar de groepswinst, die een plek in de Nations League Finals oplevert. De KNVB mag het finaletoernooi dan ook organiseren in juni volgend jaar.

Nederland-Wales begint dinsdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Horatiu Fesnic. Het duel in Rotterdam staat extra in de belangstelling omdat Van Gaal afgelopen zaterdag kritisch was op de faciliteiten in het stadion. De bondscoach had het over "oude troep".