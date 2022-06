Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint op vrijdag 5 augustus met een wedstrijd tussen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam, blijkt dinsdag uit het door de KNVB vrijgegeven speelschema van de eerste speelronde. Voor Feyenoord wacht in het eerste speelweekend een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Een dag na de seizoensopener tussen Heerenveen en Sparta speelt landskampioen Ajax om 16.30 uur op bezoek bij Fortuna Sittard. PSV begint eveneens op zaterdag met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde FC Emmen en Vitesse-Feyenoord staat voor zondag (14.30 uur) gepland.

Het is de derde keer op rij dat Heerenveen de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen speelt. In seizoen 2020/2021 startten de Friezen met een 2-0-overwinning op bezoek bij Willem II en vorig jaar won Heerenveen de openingswedstrijd van Go Ahead Eagles (0-1).

Het overige speelschema van het Eredivisie-seizoen, dat met het oog op het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december) relatief vroeg begint, wordt woensdagochtend bekendgemaakt.

De KNVB presenteerde dinsdag ook het programma van de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Op het tweede niveau start de competitie ook op 5 augustus. De uit de Eredivisie gedegradeerde clubs Heracles Almelo en Willem II spelen die avond thuis, tegen respectievelijk ADO Den Haag en Jong PSV. PEC Zwolle begint op 7 augustus met een thuisduel met De Graafschap.