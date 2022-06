Jurriën Timber en Nathan Aké komen dinsdagavond niet in actie tijdens het thuisduel van het Nederlands elftal met Wales in de Nations League. Het tweetal is door bondscoach Louis van Gaal buiten de selectie gelaten voor het duel in De Kuip.

Van Gaal vertelde zaterdag na het duel met Polen (2-2) al dat Timber volgens hem dringend toe is aan vakantie. Timber stond, net als Aké, deze interlandperiode in de wedstrijden tegen België (1-4-zege) en Polen (2-2-gelijkspel) in de basis van Oranje.

Eerder verklapte Van Gaal dat hij tegen Wales veel spelers laat spelen die zaterdag niet tegen Polen in actie kwamen. Matthijs de Ligt is de aanvoerder van Oranje. Vincent Janssen krijgt na vijf jaar weer een kans als centrumspits en doelman Jasper Cillessen keert terug onder de lat.

Bij Wales is Gareth Bale opgenomen in de selectie. De sterspeler, die deze zomer transfervrij vertrekt bij Real Madrid, kwam vorige week niet verder dan een invalbeurt tegen Oranje. Dat duel in Cardiff eindigde door een late treffer van Wout Weghorst in een 1-2-zege voor Oranje.

Nederland is halverwege de groepsfase met zeven punten koploper van groep 4 van de A-divisie. België en Polen volgen met vier punten. Wales heeft na drie wedstrijden slechts één punt. Eind september staan de twee laatste pouleduels op het programma.

Het duel tussen Nederland en Wales begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Horatiu Fesnic.