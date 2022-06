Vincent Kompany is dinsdag gepresenteerd als nieuwe trainer van Burnley. De Belg tekent een meerjarig contract bij de club die afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde.

De 36-jarige Kompany werd al geruime tijd met Burnley in verband gebracht nadat hij in mei had besloten te vertrekken bij Anderlecht. Kompany keert met de overstap terug in Engeland, waar hij als speler tussen 2008 en 2019 succesvol was bij Manchester City.

Na zijn avontuur bij Manchester City, waar hij onder meer vier keer kampioen werd, was Kompany in eerste instantie speler/coach bij Anderlecht. In 2020 stopte hij als speler en was hij alleen nog trainer. De 89-voudig Belgisch international slaagde er als hoofdcoach niet in een prijs te winnen met de club.

"Burnley is een historische Engelse club en het is een eer om hier aan de slag te mogen gaan als coach", zegt Kompany op de website van zijn nieuwe club. "Ik vind het een mooie uitdaging en kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met de spelers."

Volgens lokale media wordt Kompany met een salaris van zo'n 2,9 miljoen euro per jaar een van de best betaalde trainers in het Championship, het tweede niveau van Engeland. Vorig seizoen werd Burnley in de Premier League achttiende, waardoor de club rechtstreeks degradeerde.

Bij Burnley stonden Oranje-internationals Erik Pieters en Wout Weghorst afgelopen seizoen onder contract, maar beide spelers lijken volgend seizoen niet meer op Turf Moor spelen. Pieters kreeg geen nieuw contract en Weghorst gaf recent aan niet in het Championship te willen spelen.