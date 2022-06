Hoewel Frankrijk maandagavond opnieuw teleurstelde in de Nations League, maakt Didier Deschamps zich geen zorgen in de aanloop naar het WK. De bondscoach denkt dat er nog genoeg tijd is om in vorm te geraken met 'Les Bleus'.

Frankrijk ging met 0-1 ten onder tegen Kroatië en heeft na vier wedstrijden slechts twee punten in groep 1. Daarmee is de titelverdediger en wereldkampioen al kansloos voor een plek in de finaleronde.

"Maar ik maak me geen zorgen. We zullen dit gaan evalueren met de staf. Er zal meer nodig zijn om ons niveau te halen. Voor nu zie ik vooral een gebrek aan frisheid", zei Deschamps na de nederlaag tegen de Kroaten in Parijs.

Volgens de 53-jarige bondscoach moet er wel iets veranderen. "We moeten kritisch op zichzelf zijn", zei hij. "Ik zie dingen nooit zwart-wit, maar de resultaten bewijzen dat we niet goed genoeg waren. Ik hoop dat we onze vechtlust weer terugkrijgen."

De Fransman weigerde spelers bij naam te noemen. "Of sommige spelers zichzelf hebben overschat? Voor mij telt niet het individu, maar de kracht als ploeg. We zijn tijdens deze Nations League-campagne tekortgeschoten."

Voor Frankrijk begint het WK op 22 november met een wedstrijd tegen Australië, dat zich maandagavond verzekerde van deelname aan het toernooi in Qatar. Denemarken en Tunesië zijn de andere groepsgenoten.