Jon Dahl Tomasson is dinsdag gepresenteerd als trainer van Blackburn Rovers. De oud-speler van onder meer Feyenoord heeft voor drie jaar getekend bij de Championship-club en staat voor zijn vierde klus als hoofdtrainer.

Tomasson was voor het laatst werkzaam bij Malmö FF, waar hij van januari 2020 tot en met december vorig jaar trainer was. De 45-jarige Deen beleefde er met twee kampioenschappen een succesvolle periode. Hij vertrok op eigen initiatief.

In 2012 begon de trainersloopbaan van Tomasson bij Excelsior, waar hij eerst assistent was en later hoofdcoach werd. Daarna volgden periodes bij Roda JC, Vitesse (als assistent), het Deense elftal (ook als assistent) en Malmö.

"Sinds mijn vertrek bij Malmö zocht ik naar de juiste club en had ik veel opties, maar nadat ik met de leiding van Blackburn had gesproken, had ik een heel goed gevoel en wist ik dat dit mijn volgende stap zou worden", aldus Tomasson.

Tomasson speelde jaren voor Feyenoord

De voormalige aanvaller speelde twee periodes voor Feyenoord. Tijdens zijn eerste periode won hij de UEFA Cup met de Rotterdammers en droeg hij de finale met een doelpunt bij aan de overwinning op Borussia Dortmund.

Tomasson kwam in Nederland ook voor sc Heerenveen uit. Verder speelde hij voor onder meer Newcastle United, AC Milan, VfB Stuttgart en Villarreal. Hij kwam 112 keer uit voor het Deense elftal.

Blackburn eindigde afgelopen seizoen als achtste op het tweede niveau van Engeland. De club kwam in 2012 voor het laatst in de Premier League uit. Tomasson neemt de Nederlander Remy Reijnierse mee als assistent.