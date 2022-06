Awer Mabil is blij dat hij maandag een belangrijk aandeel had in het bereiken van het WK door Australië. De 26-jarige vleugelspeler benutte in de play-off tegen Peru de zesde strafschop en zag vervolgens doelman Andrew Redmayne de beslissende penalty van Alex Valera stoppen.

"Ik wist dat ik zou scoren. Het was de enige manier om Australië te bedanken namens mijn familie", zei Mabil, die werd geboren in een vluchtelingenkamp in Kenia nadat zijn ouders Soedan waren ontvlucht.

Als kind kreeg hij één maaltijd per dag en hij speelde in Kenia veel met een bal om de tijd te doden. "Ik ben geboren in een hut, een kleine hut. Mijn hotelkamer hier is zeker groter dan de hut, de kamer die we als gezin hadden in dat vluchtelingenkamp", vertelde Mabil na het duel in Doha.

"Dat Australië ons in hun land wilde opnemen, gaf mij en mijn hele familie een kans op een goed leven. Ik ben blij dat ik Australië nu heb kunnen bedanken voor de kans die ze mijn familie hebben gegeven."

Mabil woont sinds 2006 in Australië en begon zijn profvoetballoopbaan bij Adelaide United. Daarna stapte hij over naar FC Midtjylland, dat Mabil afgelopen seizoen uitleende aan Kasimpasa.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de opvallende capriolen van Andrew Redmayne te bekijken.

Keeper Redmayne blijft bescheiden onder heldenrol

Bij Australië ging verder veel aandacht uit naar keeper Redmayne, die speciaal voor de penaltyserie eerste doelman Mathew Ryan verving. De wissel was vergelijkbaar met die van Louis van Gaal op het WK van 2014, toen hij Jasper Cillessen bij Oranje verving door Tim Krul.

Redmayne baarde tijdens de strafschoppenreeks opzien door flink de grens op te zoeken in een poging de Peruvianen uit hun concentratie te halen. De 33-jarige keeper stond onder meer te dansen op de doellijn. Bij de zesde strafschop van Peru had hij succes.

"Mathew wist er volgens mij niet van. Hij wenste me succes en zei dat mijn moment was aangebroken. Hij nam het heel goed op. Hij is een legende", zei Redmayne over het moment dat hij in het veld kwam voor Ryan.

"Ik maak me verder geen illusies over mijn plek in het team. Ik ben gewoon blij dat ik vanavond een kleine bijdrage kon leveren. Mat heeft de afgelopen drie jaar veruit de meeste wedstrijden gespeeld. Hij was fenomenaal."

Er is nog één WK-ticket te vergeven. Costa Rica en Nieuw-Zeeland strijden dinsdagavond om het laatste startbewijs.