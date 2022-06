Australië heeft zich maandag ten koste van Peru geplaatst voor het WK in Qatar. In de beslissende intercontintentale play-off won the Socceroos na een penaltyserie, waarin de ingevallen doelman Andrew Redmayne de hoofdrol voor zich opeiste.

In de reguliere speeltijd en extra tijd werd er niet gescoord in het duel, waarin Redmayne aan het einde van de verlenging binnen de lijnen werd gebracht voor de penaltyserie. De doelman van Sydney FC maakte - vergelijkbaar met Tim Krul op het WK in 2014 - bij elke strafschop van Peru veel wilde moves.

Australië nam de eerste penalty van de reeks en miste direct: de poging van Martin Boyle werd gestopt door Pedro Gallese. Later kon de 'dansende' Redmayne juichen, omdat zijn afleidingen leken te werken en Luis Advincula namens Peru tegen de paal schoot.

In de daaropvolgende strafschoppen faalde niemand, tot een redding van de 33-jarige Redmayne op de penalty van Alex Valera Australië het WK-ticket bezorgde. De wissel van de Australische bondscoach Graham Arnold, oud-speler van Roda JC en NAC, bleek daardoor een gouden greep.

Australië komt op het WK in groep E en treft Spanje, Duitsland en Japan. Het is de vijfde keer op rij dat Australië deelneemt aan het mondiale eindtoernooi. Alleen in 2006 werd onder leiding van Guus Hiddink de knock-outfase gehaald. Bij de andere deelnames was de groepsfase het eindstation.

Het deelnemersveld voor het WK in Qatar is door de winst van Australië bijna compleet. Dinsdag strijden Costa Rica en Nieuw-Zeeland om het laatste ticket voor het toernooi, dat op 21 november begint.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de opvallende capriolen van Andrew Redmayne te bekijken.

Kansen zijn spaarzaam in zenuwslopend duel

In het Ahmed bin Alistadion, waar over zo'n vijf maanden zeven WK-duels worden afgewerkt, waren de kansen schaars. In de eerste helft hoefden doelmannen Mathew Ryan en Gallese geen enkele keer in actie te komen op een doelpoging.

Na rust kreeg het Peru van onder anderen oud-Feyenoorder Renato Tapia en voormalig FC Emmen-middenvelder Sergio Peña de overhand. Desondanks was het Australië dat via voormalig FC Groningen-middenvelder Ajdin Hrustic het eerste schot loste.

Het bleek het begin van een slotoffensief, want niet veel later was Aziz Behich dicht bij de winnende treffer. De verdediger, die in seizoen 2018/2019 het shirt van PSV droeg, schoot net naast. Kort daarna was het opnieuw een inzet van Hrustic, maar zijn poging werd gestopt.

Omdat de doelmannen ook in de verlenging hun doel schoon hielden, moesten strafschoppen de beslissing brengen over het WK-ticket. Daarin groeide Redmayn, die 120 minuten lang op de bank had gezeten, à la Krul uit tot de absolute held van Australië.